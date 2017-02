Aantal spoorlopers neemt toe, treinvertraging ook

Vorig jaar liepen 16.359 treinen vertraging op door spoorlopers en kwamen ruim 1,6 miljoen reizigers te laat op hun bestemming aan. Spoorlopers zadelen treinreizigers op met zo’n 3,5 uur vertraging per dag.

Lees ook: Prorail wil spoorlopers aanpakken met kliklijn

ProRail waarschuwt onder meer met campagnes voor het gevaar en de overlast dat lopen nabij het spoor met zich meebrengt. De ’Spoorloper’ die vandaag is geplaatst in het Spoorwegmuseum is het meest recente middel dat is ingezet om mensen te wijzen op de gevaren. De Spoorloper, een 'kijkdoos' van 6 bij 3 meter, waarschuwt de bezoekers met animaties voor de gevaren van een voorbijrazende trein.

Wandelaars

Bijna 30 procent van de vertragingen komt door spoorlopers. Vorig jaar ontving spoorbeheerder ProRail 3105 meldingen. Dat zijn er tweehonderd meer dan een jaar eerder. „Spoorlopers zijn vaak wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen of vandalen langs het spoor”, zegt een woordvoerder van ProRail. Ze duiken vooral op als het lekker weer is en op plekken waar recreatie en spoor elkaar tegenkomen.

„Denk aan natuurgebieden of een camping die naast het spoor ligt. Machinisten schrikken, remmen en krijgen van de verkeersleiding de opdracht om stapvoets verder te rijden om ongevallen te voorkomen. Alle andere treinen op het traject moeten dan ook langzamer rijden, waardoor veel reizigers te laat op hun bestemming arriveren.”

Boetes

Behalve waarschuwen, zet de spoorbeheerder ook Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in die dagelijks controles uitvoeren. „Treffen zij iemand op of langs het spoor, dan kunnen zij de overtreder een boete geven van 130 euro.”