30 dagen leven als een rasechte Hagenees

’30 Days as a Hagenees…’ Je hoort het een echte Hagenees met z’n platte taaltje bijna zeggen. Het is echter een serieuze mogelijkheid. Den Haag heeft vorige week een oproep geplaatst waarbij drie young professionals tot 35 jaar de kans krijgen om 30 dagen in de stad aan zee te komen wonen, werken en recreëren.

Stadsgids Leo heeft Den Haag op allerlei plaatsen, van Madurodam tot de Pier in Scheveningen, al leren kennen:

Internationale woon- en werkplaats

Vooral Nederlanders denken bij Den Haag aan de politiek. De stad laat daarom maar wat graag zien dat er veel meer is dan dat. ,,Een ervaring in een internationale woon- en werkplaats met cultuur, natuur, interessante bedrijven en betaalbare huizen, aan de zee”, zo is de insteek van de oproep. Young professionals kunnen er levendigheid combineren met het gemak van de stad en er comfortabel wonen.

Waarom zou je Den Haag niét eens een maandje proberen als je nog niet gesetteld bent? Een geboren en getogen Hagenees, acteur Achmed Akkabi, legt het uit: „30daysasaHagenees geeft je de kans om in de huid te kruipen van een typische Hagenees. Den Haag is thuiskomen; je hebt er de gezellige drukte van de grote stad, maar ook het relaxte van het Scheveningse strand. Een te gekke kans als je het mij vraagt.”

Stadsdeuren wijd open

Uiteindelijk zullen dus drie mensen, waar dan ook vandaan, naar Den Haag mogen komen. Voor deze drie - uit de creatieve, zakelijke en non-profitsector - worden de stadsdeuren wagenwijd opengezet. Zij krijgen tijdelijk een huis, een baan (bij een start-up, in de politiek of een internationaal bedrijf) en een leven in Den Haag.

Aanmelden kan tot en met 12 maart 2017 via www.30daysasaHagenees.nl. Op de site wordt om een motivatie gevraagd.