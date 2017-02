15.000 euro over voor eindelijk die (echte) prins?

Weer geen aanbidder vandaag, uitgeswipet en het allerbelangrijkste: 15.000 euro over? Met matchmaker Hilde Watty vind je misschien wel die échte liefde. Bij haar vis je in een gouden vijver vol Ons Soort Singles. Maar let op: golddiggers en leeghoofden zijn niet welkom.

Oh..!

Ze komt met een glimlach aangelopen en kijkt me in de ogen. „Oh Iris”, zegt ze met charmant Vlaams accent, „ik zie al meteen een profiel voor me van een man die volgens mij heel goed bij u past.” Ze houdt haar hoofd even schuin en stelt dan een van de belangrijkste vragen: „Ben je bereid te relocaten? Hij woont namelijk in Barcelona…”

Tinder tegenhanger

Ik zit met de Vlaamse Hilde Watty van Berkeley International in de lounge van het Conservatorium Hotel. Haar beroep: koppelaarster, al houdt ze niet zo van het woord. „Het heeft zo’n geforceerde, negatieve connotatie.” Maar koppelen is wel wat ze doet en als geen ander kan. Dag en nacht staat ze klaar voor haar ‘members’ uit heel Europa. Ze kunnen haar altijd bellen of appen en dat gebeurt dan ook. „Dan vragen ze wat ze aan moeten, of ze nu wel of geen lipstick op moeten doen…” Het bureau staat garant voor een slagingspercentage van 87 procent van hun leden die een relatie van minimaal zes maanden overhouden aan hun datingavontuur. Deze offline relatiebemiddeling is een tegenhanger van de Tinders van deze wereld waar je met een simpele swipe naar links misschien wel de liefde van je leven aan je oog voorbij laat gaan.

Prijskaartje

Er hangt wel een bizar hoog prijskaartje aan… Een lidmaatschap kost je 15.000 euro per jaar. Toch betalen veel liefdeszoekers dit maar wat graag en je krijgt waar voor je geld, belooft de matchmaker. Na intensieve gesprekken en het invullen van een uitgebreide vragenlijst (de ‘questionnaire’), gaat Hilde Watty op haar fingerspitzengefühl en onderbuikgevoel af en weet dan de perfecte date bij hem of haar te vinden. Of juist niet: „soms voel ik dat iemand er nog niet klaar voor is, iemand die net weduwe is geworden bijvoorbeeld en nog midden in het verwerkingsproces zit.” Dan kunnen ze geen member worden, hun credo is: bij ons zoekt iedereen naar liefde en is hier klaar voor. Punt.

Geen foto's vooraf!

Het bureau werkt zonder foto’s, zonder achternamen en soms zelfs met gefingeerde voornamen. Ergo: privacy is belangrijk en daarnaast is het goed om niet meteen op een foto af te gaan. Hun members zijn veelal mannen en vrouwen met meer dan goede banen, van chirurgen tot industriëlen. En ja, ook bekende acteurs en zangers, adellijke vrijgezellen en miljonairs maken gebruik van hun diensten. „Ik kan hierover niet teveel loslaten”, schudt de Vlaamse haar tot in de puntjes gecoiffeerde hoofd, „alleen dat deze mensen ook op zoek zijn en golddiggers of leeghoofden niet plezant vinden, en die trekken ze toch vaak aan.”

OSS

Een soort gouden vijver waaruit gevist kan worden naar Ons Soort Singles dus, „onze leden zoeken inderdaad herkenning, dat voelt toch het prettigst.“ Maar ze ziet ook steeds meer een tendens van jongeren die naar liefde snakken. „Ze zijn helemaal uitgeswipet en komen dan bij ons.” Of ouders die hun zoon of dochter liefdesgeluk gunnen, ,,zij betalen dan het bedrag, het is natuurlijk ook niet niks.” De rechtenstudente uit Parijs bijvoorbeeld, herinnert ze zich nog goed, ,,ze was helemaal klaar met de oppervlakkige jongens om haar heen en kwam naar ons.”

Korte ribroek-alert

Zelf is ze eigenlijk per toeval in dit wereldje gerold. Vijf jaar geleden zocht ze zelf ook naar haar droomprins via dit bureau en na een vijftal dates vond ze hem. Christophe, uit Gent en ze laat een fotootje zien: „we hebben het zo leuk samen.” Er ging wel een dramatische date aan vooraf, maar ook dat hoort erbij. „Hij kwam me ophalen en ik zag al direct dat zijn ribbroek tot boven zijn enkels viel…” Dat kon ze nog wel verkroppen, maar toen er ook geen normaal gesprek van afkon, wist ze wel dat dit hem in elk geval niet was. „Je leert overal van. En het leuke is dat drie van mijn dates nu goede vrienden zijn geworden.” De korte ribbroekman niet, verklapt ze, „maar ik hoop dat hij intussen ook zijn vrouw heeft gevonden.”

Taboe

Zo meteen heeft ze een afspraak met een Amsterdamse member en ze spreekt altijd het liefste hier in dit hotel af. ,,Het is ongecompliceerder dan op ons bureau, waardoor mensen gemakkelijker praten en vertellen wat ze willen.” Succesverhalen zijn er in overvloede, blikt ze terug. Regelmatig wordt ze uitgenodigd op huwelijken. Nee, ze vertelt dan nooit wie ze precies is, er hangt nog altijd een mist van taboe over het fenomeen ‘doelgericht koppelen’. Jammer wel, besluit ze, „iedereen is toch op zoek naar die liefde en wat maakt het dan uit hoe het gevonden wordt?” Ze geeft me ten slotte de vragenlijst en belooft plechtig één gepaste date voor me te vinden. Als cadeautje. „Ik geloof echt dat ik een man voor je heb, Iris.” En een gegeven date…