Winterweer op komst voor groot deel van Nederland

Trek je sneeuwschep en winterschoenen uit de kast, want volgens meteorologen is er heftig winterweer op komst. Donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag gaat het in een groot deel van het land sneeuwen. En dat kan wel tot 10 centimeter sneeuw opleveren.

De sneeuw valt naar verwachting als eerste in het midden van het land en later tevens in het zuiden en oosten. Het zal niet lang wit blijven, want door een stevige wind vanaf zee stijgt de temperatuur vrijdag weer naar 2 tot 3 graden, waardoor de sneeuw grotendeels zal smelten.

Schaatsweer

Naast sneeuw wordt er ook gesproken over ‘schaatsweer’. Vrijdag, zaterdag en zondag is er grote kans op gladheid vanwege winterse neerslag en na het weekend lijkt het koud te worden. In het binnenland wordt de temperatuur dan overdag niet hoger dan 0 graden en zal het 's nachts zo'n 5 tot 10 graden vriezen. Wie weet kunnen dus naast die schep en winterschoenen ook de schaatsen van zolder...