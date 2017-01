Derde klasse met staanplaatsen in trein goed idee?

Als NS toch geen zitplaatsen kan garanderen in de spits, ook niet met de nieuwe treinen in het verschiet, waarom zorgen ze dan niet voor veiligere of speciale staanplaatsen? Hanglussen of railingen aan het plafond waaraan je je kunt vasthouden zodat je je niet aan je buurman hoeft vast te klampen. Of bepaalde zitplaatsen ombouwen tot staanplaatsen.

Dat is wat veel treinreizigers zich afvragen en aan Metro mailen. Een reiziger reist altijd met een eerste klas vervoerbewijs en ook dan zijn er momenten dat hij moet staan. „En zelfs dat is niet altijd mogelijk. Ik sta dan op het balkon en mag van geluk spreken”, schrijft hij. „Ook in die situatie meent NS dat ik geen recht heb op een vergoeding. Met een eerste klas vervoerbewijs koop je een grotere kans op een comfortabelere zitplaats.”

Derde klas

Hij stelt als oplossing voor om derde klas vervoerbewijzen in te voeren: staanplaatsen. „Op overvolle trajecten kun je zitplaatsen inrichten als staanplaatsen waardoor meer reizigers mee kunnen.”

ConsumentenClaim, die namens 10.000 treinreizigers NS voor de rechter sleept voor compensatie voor volle treinen, spreekt zelfs over onveilige situaties doordat reizigers moeten staan. De organisatie ontdekte dit omdat het voor de rechtszaak drie weken lang bijhield hoe druk de treinen waren op het Intercitytraject van Utrecht Centraal naar Amsterdam Zuid.

Langdurig staan

In 45 procent van de reizen moesten reizigers langer dan 15 minuten staan. „Ook deden zich in een op de zes reizen onveilige situaties voor omdat Intercitytreinen niet zijn voorzien van handgrepen waar reizigers zich onderweg aan kunnen vasthouden”, zegt Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim.

NS noemt oplossing van de Metro-lezer om zitplaatsen in te richten als staanplaatsen ’interessant’, maar zegt al te werken aan faciliteiten voor staanplaatsen in de nieuwe treinen die zijn besteld. Want hoewel de vervoerder 2,5 miljard investeert in nieuwe treinen en het vernieuwen van treinen voor meer capaciteit, „blijft ook dan staan in de spits erbij horen”, aldus een NS-woordvoerder.

Zo krijgen alle dubbeldekkers die NS nu aan het vernieuwen is handgrepen aan de stoelen voor mensen die in het gangpad moeten staan. „Daarbij krijgen de balkons van de nieuwe sprinters ook meer handgrepen en meer hangplekken waar je tegenaan kunt leunen.”

Geen hanglussen

Voor de mensen die in het midden van het balkon staan, blijft het dus behelpen. Want hanglussen zoals je die in een tram wel ziet, gaan er niet komen. „In verband met de remkracht van een trein werkt dat niet zoals bij een tram.”