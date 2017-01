Vrouw niet vervolgd voor doodschieten honden

De vrouw die zondag in het Noord-Brabantse Wernhout haar eigen honden heeft doodgeschoten, zal hiervoor niet worden vervolgd. Er is inmiddels geoordeeld dat ze in een noodsituatie handelde en een vervolging vindt de officier van justitie dan ook ‘niet noodzakelijk’, zo schrijft BN/De Stem.

De vrouw schoot omdat de dieren haar man aanvielen, terwijl hij ze aan het uitlaten was. De man raakte hierbij zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd. Volgens een woordvoerder van de politie kon de man na de aanval nauwelijks praten. De grootste wonden heeft hij aan de arm opgelopen. Hij is inmiddels al een keer geopereerd en er zullen er nog meer operaties volgen. Daarna zal het nog lang duren voordat hij helemaal hersteld is. Echter verkeert hij buiten levensgevaar.

Het wapen

Met deze actie heeft de vrouw in ieder geval verdere fysieke schade bij haar man voorkomen. Het wapen waarmee de vrouw de honden doodschoot, werd na het incident direct in beslag genomen door de politie, maar uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het koppel het wapen mocht hebben. Er moet echter nog bepaald worden of, en zo ja, wanneer ze het pistool weer terugkrijgt.

De politie sprak over een „verschrikkelijke aanval door de honden.” Aanvankelijk zouden de dieren elkaar hebben aangevallen, waarna de man de twee uit elkaar probeerde te houden. Hierop besloten ze hun baas aan te vallen. De vrouw van de man werd al snel gewaarschuwd door de overbuurvrouw. Deze twijfelde niet en besloot de dieren dood te schieten, terwijl ze de man aanvielen. Dat blijkt uit ooggetuigenverslagen van buurtbewoners.

Nog twee honden

Overigens wonen er bij het koppel nog twee honden. „Maar er is geen aanleiding om deze dieren in beslag te nemen”, aldus Eric Passchier, woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant.