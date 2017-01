Verdriet bij politie door overlijden Haagse agent

Politieman Mario die tijdens de jaarwisseling werd aangereden in Den Haag, is overleden. Dat meldt de politie in de nacht van maandag op dinsdag. De agent lag sinds het ongeval in coma op de intensive care.

Lees ook: Haagse politieman Mario in coma

De 36-jarige agent Mario uit Boskoop werd op 1 januari aangereden op de Hoefkade in Den Haag. Hij liep daardoor onder meer zwaar hersenletsel op en werd op de intensive care verpleegd.

Aangeslagen

Politiechef Paul van Musscher reageert aangeslagen op het nieuws. „Het grijpt de hele eenheid enorm aan wanneer een collega door een tragisch ongeval uit het leven wordt gerukt", aldus Van Musscher. „In Mario verliezen we een geliefd collega, een bevlogen politieman met passie voor het vak en voor de politie als organisatie."

Op social media zijn veel emotionele reacties van collega's op het overlijden van de agent te lezen. „Wij wensen de nabestaanden en collega's van Mario veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies", schrijft een agent van de politie Aa en Hunze. „Als Zeehavenpolitie staan wij vandaag stil bij het overlijden van collega Mario uit Den Haag. Rust zacht Mario", meldt de zeehavenpolitie.

Steun

De afgelopen dagen kwamen uit alle hoeken van het land steunbetuigingen binnen voor de zwaargewonde agent. Zo werden er bij politiebureau De Heemstraat vele bossen bloemen en kaartjes bezorgd. Op Twitter werd een actie gestart met de kreet 'Hold the Line Mario'.

De familie van de agent liet op Facebook weten de steunbetuigingen van zowel collega's als burgers zeer te waarderen. „De vele hartverwarmende reacties van burgers, zijn met geen pen te beschrijven. Ondanks ons verdriet en de zorgen om Mario doet het ons veel om te merken dat er zo ontzettend veel mensen met ons meeleven en dat ook uiten."

Het lijkt er volgens de politie vooralsnog op dat de aanrijding van de agent tijdens de oudejaarsnacht geen opzet was. De 27-jarige automobiliste werd aangehouden, maar mocht na haar verhoor weer naar huis. Er wordt nog onderzocht of de bestuurder iets te verwijten valt.