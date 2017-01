Veel overdekte speeltuinen onveilig

Veel speeltoestellen in indoorspeeltuinen zijn niet veilig voor kinderen. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een inspectie bij tientallen overdekte speeltuinen. Bij het overgrote merendeel van de onderzochte locaties zijn gebreken geconstateerd.

De NVWA deed onderzoek bij 37 van de in totaal 150 indoorspeeltuinen in Nederland. Circa 180 toestellen zijn geïnspecteerd op het voorhanden zijn van een geldig keuringscertificaat en technische tekortkomingen. Hierbij kun je denken aan de plaatsing van toestellen, de ondergrond en het onderhoud. Tijdens de eerste inspectie werd bij 33 locaties een of meerdere toestellen gevonden die niet voldeden aan de inspectiepunten.

Bij een tweede inspectie waren de mankementen bij de meeste locaties verholpen. Op 10 plaatsen was dit niet het geval. De NVWA heeft deze toestellen verzegeld en buiten gebruik gesteld. Naar aanleiding van de slechte toezichtsresultaten zal de NVWA overleggen met de branche en meer inspecties gaan uitvoeren. Bovendien adviseert de organisatie begeleiders om op te letten op technische gebreken en deze te melden bij de NVWA.

Dodelijk ongeval

De aanleiding voor het onderzoek was de grote populariteit van de indoor speeltuinen bij kinderen. Bovendien spelen de kinderen vaak op 'grote, hoge en soms ingewikkelde toestellen' in deze speelparadijzen. „De speeltoestellen zijn uitdagend en daardoor potentieel risicovol, ook omdat ze vaak door grote groepen kinderen tegelijk worden gebruikt", aldus de NVWA.

Wanneer de veiligheidsregels niet worden nageleefd kunnen de gevolgen groot zijn volgens de organisatie: onderdelen kunnen afbreken, toestellen kunnen omvallen of er zijn ontoereikende ondergronden die een val niet zullen breken. „Dit kan leiden tot verschillende letsels bij spelende kinderen, zoals snijwonden, botbreuken, hoofdletsel of in het ergste geval een val met dodelijke afloop." De inspectie verwijst in het rapport naar een dodelijk ongeluk met een 4-jarig jongetje. Op 31 december 2015 kwam het kind om het leven nadat hij van een opblaasbaar speeltoestel viel.