Vader slaat ex-tbs’er en belager dochter in elkaar

Een boze vader (51) uit Helmond heeft donderdag de belager van zijn dochtertje opgezocht en mishandeld. De man wordt nu beschuldigd van poging tot moord, dan wel doodslag.

De vader probeerde eerder al via het internet en oproepen in de lokale media de belager van zijn dochtertje te vinden. Het ging hierbij om een voormalig tbs’er, die zijn dochter via internet heeft lastiggevallen. De tbs’er werd op het moment dat de vader hem vond in Eindhoven ook door de politie gezocht. De vader wachtte echter niet tot de agenten er waren, maar sloeg de man in elkaar. De ex-tbs’er (46) werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht met letsel aan zijn hoofd en armen. De vader meldde zich daarna bij de politie Eindhoven.

TBS

De ex-tbs’er kreeg in 2001 tbs opgelegd vanwege bedreiging, diefstal en bezit van een vuurwapen. In 2015 werd zijn zaak afgerond. Op dit moment was hij voorwaardelijk vrij en in afwachting van zijn strafzaak voor vergelijkbare feiten. Hij werd gezocht door de politie omdat hij zich niet aan de afspraken die hij met de reclassering maakte hield. Hoewel de man donderdag in het ziekenhuis lag, werd hij aangehouden en zit hij wederom in voorarrest. „De zoektocht was nog bezig toen wij donderdagmiddag werden geconfronteerd met de mishandeling”, meldt een woordvoerder van de politie in een korte verklaring.