Uitvaart politieagent Mario live te volgen

De uitvaart van de Haagse politieagent Mario is donderdag live te volgen via youtube. Dit omdat de politie merkte dat de belangstelling en betrokkenheid zo groot is, ook van buiten de politie.

Mario overleed na een ernstige aanrijding tijdens de jaarwisseling. Toen collega's werkruimte wilden creëren voor hulpverleners, werden zij belaagd door omstanders. De agent overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Zijn uitvaart is donderdagmorgen, de live-uitzending start rond 10.00 uur.

Je steun betuigen aan zijn familie en naasten kan overigens nog steeds, het condoleanceregister is hier te vinden.

