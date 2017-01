Tot 3 maanden cel voor mishandeling Feyenoord-fans

Vier supporters van Willem II hebben maandag hun straf gehoord van de rechter in de rechtbank van Breda. De aanhangers van de Tilburgers mishandelden tijdens de thuiswedstrijd van begin oktober tegen Feyenoord twee fans van de bezoekers. Eén ervan werd zelfs van de tribune af gegooid.

De straffen lopen uiteen van taakstraf van veertig uur tot drie maanden cel. Dat is een stuk lager dan geëist werd door het Openbaar Ministerie. Dat pleitte voor een taakstraf die zeker vier keer zolang was plus een voorwaardelijke gevangenisstraf en celstraffen van vijf tot acht maanden. Eerder hadden ze al stadionverboden gekregen van de KNVB.

Ontkenning

Dat de straffen zo verschillen, heeft niets met de daden van de mannen te maken, maar met de manier waarop ze zich in het strafrechtelijke proces hebben opgesteld. Zo meldde de een zich direct na de vechtpartij in het Koning Willem II Stadion zelf bij de politie, terwijl twee andere verdachten de daden tot in rechtszaal bleven ontkennen. De tijdens de wedstrijd gemaakte beelden zijn echter duidelijk genoeg, zo stelt het OM.

De fan die de laagste straf kreeg, gaf aan niet tegen de provocaties van de Feyenoord-supporter te kunnen. „Hij schold ons uit met de ziekte waaraan mijn schoonvader twee weken ervoor overleed. Toen ging bij mij het licht uit”, zo citeert het Brabants Dagblad.

Thuisvak

De mishandeling vond plaats kort nadat Feyenoord een doelpunt had gemaakt. Een paar fans van de Rotterdammers bevonden zich in een thuisvak, waar het juichen niet gewaardeerd werd, waarna ze belaagd werden door Willem II-fans. De rechter gaf aan „dat als je naar het voetbal gaat, je daarvoor niet bang zou moeten zijn.”

Feyenoord won de wedstrijd in Tilburg overigens met 0-2. Nicolai Jørgensen en Renato Tapia maakten de doelpunten.