Tientallen jassen voor daklozen ingezameld

Bij het hoofdbureau van de politie in Rotterdam zijn zaterdag tientallen jassen voor dak- en thuislozen gebracht. Initiatiefnemer John Hijnen had de inzamelingsactie via Facebook opgezet.

Hij deed dat na de berichtgeving dat de politie een winterjas van een dakloze had afgepakt, omdat er een embleem op zat van een beveiligingsbedrijf. Het is namelijk niet toegestaan om met dat embleem rond te lopen als je geen beveiliger bent.

„Doordat je op twitter slechts 140 tekens in een bericht kunt gebruiken was de context van het verhaal niet duidelijk, maar veel mensen hadden de conclusie al getrokken en vonden het op zijn zachtst gezegd geen goede actie van de politie”, schrijft Hijnen op de Facebookpagina.

Nuance

Hij nuanceert de actie van de politie: „Het ging om een man met een goed voorkomen. En in de omgeving waar de man lag te slapen worden regelmatig toeristen en bewoners overvallen door nepagenten. De man zou met de jas aan aangezien kunnen worden als beveiliger en er eventueel kwade bedoelingen mee kunnen hebben.”

Vervolgens merkte hij op dat er vooral veel negatieve reacties kwamen, „maar ik zag geen reacties waarin mensen de benadeelde man wilden helpen door bijvoorbeeld een warme jas aan te bieden.”

Daarop besloot hij zelf de man te gaan helpen. Zaterdag 7 januari werden er na de Facebookactie tientallen jassen bij het bureau afgeleverd. En de politie? Die is blij met het resultaat van de inzamelingsactie. „Geweldig! Tientallen jassen voor dak- en thuislozen worden bij ons politiebureau ingeleverd. Daar krijgen ook wij het warm van'', aldus een tweet van het bureau.