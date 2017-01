Tientallen jassen voor daklozen ingeleverd

Tientallen jassen zijn er deze week nog extra binnengebracht bij een inzamelingsactie bij de politie in Groningen en ook bij Rotterdammer John Hijnen op het stadhuis in Rotterdam zijn veel Rotterdammers weer oude – of zelfs nieuwe – winterjassen komen brengen voor de daklozen in de stad. Zeer welkom, zeker nu er weer zulk koud weer is voorspeld de komende tijd.

In Rotterdam is het de tweede keer dat er jassen werden ingezameld op deze manier. Rotterdammer John Hijnen had de actie opgezet vanwege berichtgeving over de politie die een jas van een dakloze zou hebben afgepakt omdat er een embleem van een beveiligingsbedrijf op zat.

Lees ook: Agent die jas afpakte van dakloze ontdaan door ophef

Afgelopen zaterdag waren er mede dankzij Hijnen al 114 jassen ingezameld en naar de opvang van het Leger des Heils gebracht. Deze donderdag ging de actie in de herhaling, omdat Hijnen mensen die er vorige keer niet bij konden zijn, toch de kans wilde geven alsnog hun jas in te komen leveren. En met succes: al een kleine 1,5 uur na de start, hingen er alweer meer dan tien jassen over de kapstokken in de binnentuin van het stadhuis van Rotterdam.

Groningen

Zijn actie is niet onopgemerkt gebleven en heeft tot in Groningen navolging gekregen. Op het politiebureau daar kunnen ook jassen worden gebracht. De politie doet daar een inzameling en komende maandag wordt de kleding aan het Leger des Heils overgedragen.

Inleveren

Zelf ook nog een oude winterjas liggen? Breng hem dan deze donderdagmiddag naar Rotterdam (dat kan tot 16.00 uur) of naar Groningen, tot maandagmorgen 08.00 uur. Uiteraard kun je ook gewoon je oude kleding inleveren bij de kledinginzameling van het Leger des Heils in je eigen buurt.