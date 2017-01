Tankwagen vliegt uit de bocht en belandt op z'n kant

In Apeldoorn is het zondagmiddag goed misgegaan toen een tankwagen van de brandweer onderweg was naar een brand. De wagen vloog uit de bocht en kwam op z’n kant tegen een woning terecht. De twee inzittende brandweermannen raakten gewond.

De twee inzittenden zijn geholpen door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Hoe het precies mis heeft kunnen gaan is op dit moment nog een raadsel.

Lees ook: Rotterdamse brandweer heeft het druk met autobranden

„De wagen met 16.000 liter bluswater was onderweg naar een brand in een autoshowroom in Teuge, waarom de wagen daar uit de bocht is gevlogen is nog onbekend. De politie en arbeidsinspectie doen daar onderzoek naar’’, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland volgens het AD.

De schade aan het pand lijkt mee te vallen, de bewoonster kwam met de schrik vrij.