'Tabaksindustrie schuldig aan poging tot moord'

Nederlandse huisartsen en medisch specialisten hebben zich gemengd in de strijd tegen de tabaksindustrie. De vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) heeft donderdag gemeld een financiële bijdrage te leveren aan een rechtszaak tegen tabaksproducenten. „Dat is een ferm en misschien wel uniek standpunt voor een tijdschrift en een vereniging van artsen", aldus de NTvG.

Een kwart van de Nederlanders rookt. Hoewel er veel maatregelen worden genomen om dit aantal terug te dringen, blijft Nederland op internationaal gebied achterlopen volgens de NTvG. In een rechtszaak die twee rokers hebben aangespannen tegen de tabaksindustrie ziet de vereniging de uitgelezen kans om actie te ondernemen. „Dokters hebben de verantwoordelijkheid zich met het beleid te bemoeien", vertelt Yolanda van der Graaf, hoofdredacteur van het NTvG tegen De Volkskrant.

Met ondersteuning van de artsen en nog eens 1300 zieke (ex-)rokers die de tabaksindustrie aanklagen, is het een unieke strafzaak. Maar waar gaat deze rechtszaak eigenlijk over? En hoe groot is de kans dat de aangifte er doorheen komt?

Hoe begon het allemaal?

De zaak is in gang gezet door de 43-jarige Anne Marie van Veen die door een rookverslaving longkanker heeft opgelopen. Van Veen rookte al vanaf 15-jarige leeftijd en wil nu voorkomen dat „haar eigen en andermans kinderen ten prooi zullen vallen aan de misleidende praktijken van de tabaksindustrie." Onder de naam Sick of Smoking roept Anne Marie iedereen 'die letterlijk of figuurlijk ziek wordt van de praktijken van de tabaksindustrie' op in actie te komen.

Tegen EenVandaag gaf de moeder van drie jonge kinderen aan dat deze rechtszaak niet om haar draait: „Het gaat erom dat ik vind dat de tabaksproducenten kinderen bewust verslaafd maken, zoals ze ook mij bewust verslaafd hebben gemaakt en ik wil kinderen dit leed besparen." Het is de eisers dan ook niet te doen om een schadevergoeding, maar om het handelen van de tabaksindustrie te veranderen.

Wat is de aanklacht?

In september 2016 heeft advocaat Benedicte Ficq namens Stichting Rookpreventie Jeugd, longkankerpatiënte Anne Marie van Veen en COPD-patiënte Lia Breed aangifte gedaan tegen vier tabaksfabrikanten: Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International en Imperial Tobacco Benelux. Deze producenten wordt poging tot moord cq. doodslag en/of poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade en/of poging tot opzettelijke benadeling van de gezondheid met voorbedachte rade verweten. Oftewel: de tabaksindustrie is schuldig aan sigaretten bewust verslavend te maken waardoor de gezondheid wordt benadeeld. Ook is er volgens de aanklagers sprake van valsheid in geschrifte.

In een TEDx talk stelt advocaat Benedicte Ficq dat het tijd is om de tabaksindustrie ter verantwoording te roepen. „Ze moeten beseffen dat verslaving een officieel erkende ziekte is, een erkende en in het medisch diagnostisch handboek DSM5 beschreven ziekte van het brein. En dat het in ons land strafbaar is, een misdrijf is, om iemand expres ziek te maken, om andermans gezondheid opzettelijk te benadelen." Volgens de advocaat heeft een sigaret maar één doel: „De roker zo snel mogelijk tabaksverliefd maken."

Hoeveel kans maakt de aangifte?

In de Verenigde Staten worden al tientallen jaren met succes rechtszaken aangespannen tegen de tabaksindustrie. In 2014 kreeg een weduwe van een voormalig roker nog miljoenen dollars nadat tabaksproducent R.J. Reynolds schuldig werd bevonden aan nalatigheid in het informeren over de gevolgen van nicotine. Het is echter minder gebruikelijk dat een zaak niet om schadevergoeding draait. Bovendien is een soortgelijke rechtszaak niet eerder in Europa voorgekomen.

Voordat het tot een veroordeling in een strafzaak kan komen, moet allereerst door het Openbaar Ministerie (OM) worden bepaald of de zaak überhaupt voorkomt. Dit hangt volgens Rick Robroek, universitair docent aan de faculteit rechten van de Rijksuniversiteit Groningen, af van zowel de haalbaarheid van een veroordeling al de vraag of vervolging wenselijk (opportuun) is. De haalbaarheid van een veroordeling hangt af van vele factoren. „Er moet bewezen worden dat er sprake is van opzet en er moet worden aangetoond dat het handelen van de producenten het letsel heeft veroorzaakt", aldus Robroek. „Er moet dus worden bewezen dat willens en wetens de gezondheid is benadeeld en dat benadeling van de gezondheid aan de producenten kan worden toegerekend.."

De Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie maakt zich echter geen zorgen over de rechtszaak. Op de website is te lezen dat de fabrikanten tabaksproducten produceren die in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. „Wij hebben het volste vertrouwen dat de verkoop van een legaal, streng gereguleerd product geen misdaad is in Nederland en zien de beslissing van het OM met vertrouwen tegemoet. Het heeft er alle schijn van dat het Nederlandse strafrechtsysteem hier wordt ingezet ten behoeve van publiciteitsdoeleinden", aldus de vereniging.