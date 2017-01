Stomme vragen bestaan wel degelijk!

Ja hoor, daar gingen we weer afgelopen week. 'Koud hè?' Ik weet niet hoe vaak het is gevraagd, maar wat moet je ermee? En verwacht de vraagsteller nou echt een serieus antwoord? Metro zet nog 8 stomme vragen op een rij, waar we ons stiekem allemaal wel eens schuldig aan hebben gemaakt.

Hapje eten?

Je zit in een restaurant en er komt een bekende binnenlopen. Die weet kennelijk niet wat hij moet zeggen en komt dan met de briljante vraag: Zo, zijn jullie lekker uit eten?' Ook bekend in de variant: 'Hé, jij ook hier?'

Terug van vakantie?

De auto staat na twee weken Zuid-Frankrijk weer keurig voor de deur, je bent de koffers naar binnen aan het zeulen en jawel, daar komt de buurman: 'Terug van vakantie?'

Kon je het vinden?

Deze kennen we allemaal. Slaat werkelijk nergens op, maar wie heeft 'm niet een keer gehoord/gesteld bij aankomst van de gast? 'Nee, ik rij nog rondjes'...

Zal ik gaan plassen?

Hier zijn vooral vrouwen goed in. Je staat op het punt weg te gaan en dan moet jij voor iemand anders bepalen of diegene 'nog even snel moet plassen'...In dezelfde categorie: 'Denk je dat ik het zo koud ga krijgen?'

Voel je je een beetje jarig?

Oké vooruit, aan een kind kan die vraag nog enigszins. Maar aan een volwassene...kom op. Wat moet je voelen dan als je jarig bent?

Ben je met de auto?

Je komt bij een feestje aan tegelijk met wat andere visite. Je stapt uit je blinkende bolide, slaat de deur dicht en dan is er geheid iemand die vraagt: 'Hé, ben je met de auto?' Nee, ik heb m'n fiets wat gepimpt.

Helemaal alleen?

Vrijdagmiddag halfzes. Je moet nog even wat afmaken op kantoor, de collega's zijn weg en dan wandelt er iemand van een andere afdeling langs. 'Zit je hier nou in je uppie?'. Welnee joh, Els en Gerrit van de administratie zitten onder het bureau verstopt.

Kapper geweest?

Tenslotte een klassieker. De langharige blonde vamp heeft ineens kort rood haar. Je bent blij dat je het eindelijk eens opmerkt en wil dat ook laten blijken. En dan komt het onvermijdelijke: 'Zó, naar de kapper geweest?'