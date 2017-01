Spectaculaire aanhouding op A2, 6 mannen opgepakt

Een spectaculaire achtervolging van de Dienst Speciale Interventies gaat het hele internet over. Vrijdag hebben zij zes mannen op de A2 aangehouden, nadat zij kort daarvoor een overval in Amsterdam-Noord pleegden, meldt politie.nl

Lees ook: Ruim 300 burgerhulpverleners erbij na politievideo

Een groep mannen pleegde rond de middag een overval op een vertegenwoordiger op het Amsterdamse Buikslotermeerplein. Het slachtoffer wilde samen met een collega een bezoek aan een juwelier brengen, als er plotseling een aantal mannen met een bivakmuts voor hen staan.

Koffer met waardevolle inhoud

De confrontatie liep uit in een vechtpartij, waarbij het slachtoffer ook een wapen en een mes zag. Uiteindelijk vertrokken de overvallers met de buit: een koffer met waardevolle inhoud.



De politie kwam direct ter plaatse. Het slachtoffer was gewond aan zijn hoofd en werd meegenomen door een ambulance. De vluchtauto werd gevonden in Amsterdam, waar de politie te horen kreeg dat de verdachten waren overgestapt in een auto met Belgisch kenteken. De politie Amsterdam, in de omliggende omgeving en de Landelijke Eenheid gingen met de informatie aan de slag en spotte de auto op de A2.

Ingesloten

De auto werd door zowel surveillancewagens als de Landelijke Eenheid gevolgd. Van de achtervolging maakte de politie een spectaculair filmpje. Ter hoogte van Hagestein werd een autoprocedure ingezet, waarbij de vluchtauto door niet herkenbare politiewagens wordt ingesloten. De verdachten werden opgepakt en naar Amsterdam vervoerd, waar de zaak verder wordt onderzocht.