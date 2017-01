Sneeuw in Nederland: sneeuwpret, maar óók ongelukken

Het heeft even geduurd, maar dit weekend werd ons land dan toch gehuld in een dikke laag kraakheldere sneeuw. Voer voor sneeuwpret, maar het bracht ook ongemakken met zich mee.

Door de gladheid zijn er al meer dan 329 ongevallen gebeurd, meldt Rijkswaterstaat. Aan het begin van de ochtend kwamen vooral meldingen binnen uit het westen van het land, rond het middaguur was dat verschoven naar het oosten en zuiden, aldus een woordvoerster. De ongevalsmeldingen volgen daarmee het weerbeeld. Zaterdagochtend trok een ijzelgebied van west naar oost, waardoor de wegen spekglad werden. Daarachteraan is het in het westen gaan dooien.

Code oranje

Het KNMI heeft code oranje in het westelijke deel van Nederland inmiddels beëindigd. In Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt nu code geel. De situatie is daarr door de dooi beter geworden.

In de rest van Nederland blijft code oranje nog van kracht vanwege gladheid door ijzel.

Rijkwaterstaat gaf zaterdagochtend het advies af niet de weg op te gaan als het niet echt noodzakelijk was. Deze waarschuwing is nog van kracht voor de delen van Nederland waar code oranje geldt. In de gebieden waar al code geel geldt, moeten automobilisten volgens Rijkswaterstaat nog wel oppassen omdat het nog steeds glad kan zijn. ,,Mensen moeten zeker niet meteen weer vol gas gaan geven.''

Strooien

Rijkswaterstaat rukte de afgelopen nacht en ochtend met groot materieel uit om te strooien, zowel een laagje zout vóór de ijzel als een laagje óp de ijzel. ,,Hadden we dat niet gedaan, dan was het aantal ongelukken nog vele malen hoger geweest dan nu", aldus Rijkswaterstaat.