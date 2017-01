Slachtoffer schietincident Thialf naar veilige plek

Het slachtoffer van de schietpartij zaterdag bij schaatsstadion Thialf in Heerenveen is samen met zijn gezin naar een veilige plek gebracht. De man werd in zijn hand geschoten op de parkeerplaats van het stadion.



Slachtoffer Bert Jonker is directeur van een ingenieursbureau, dat een verklaring op haar website heeft gezet. In de verklaring schrijft het bureau dat Jonker is ‘geëmotioneerd en vol ongeloof over wat hem is overkomen.’ Mogelijk heeft de overname van een ander bedrijf enkele jaren geleden iets te maken met het schietincident.

Lees ook: Verdachte schietincident Thialf nog altijd spoorloos

Behalve schaatsliefhebber is Bert ook sponsor van een schaatsteam en is hij voorzitter van de businessclub van het ijsstadion waar afgelopen weekend het EK allround en EK sprint werden gehouden.



De politie is met man en macht op zoek naar de schutter, die nog voortvluchtig is.