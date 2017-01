Rutte reageert met brief na klachten op advertentie

De paginagrote advertentie van de VVD – die begin deze week in verschillende landelijke kranten verscheen – leidde tot veel ophef en gespreksstof onder de Nederlandse bevolking. Minister-president Mark Rutte reageerde vrijdagochtend zelf op een paar van de reacties via een ingezonden brief in de Volkskrant.

Daarin legt de politicus de nadruk op een kleine groep in Nederland die volgens hem niet meer normaal doet. „Als het om die groep gaat, maak ik inderdaad onderscheid tussen de verschillende groepen in ons land. En ja, ik heb mensen opgeroepen om wat in Nederland normaal is te omarmen. En wanneer je dat niet wilt, om er dan zelfs consequenties aan te verbinden.”

Invulling

„Het is kortom jouw keuze”, vervolgt Rutte. „Maar het onderscheid dat ik maak en de invulling van wat we ‘normaal’ vinden, draait maar om één ding: je gedrag. Het gaat mij niet om blank of zwart, islamitisch of christelijk, homo of hetero, migrant of al generaties lang hier.”

Hij gaat vervolgens in op het wenselijke en het onwenselijke. „We willen niet dat een kleine groep, die zich steeds hufteriger gedraagt en onze waarden afwijst, de overhand krijgt. Maar wat nog veel belangrijker is, is wat we wel willen. Dat we ons in dit land weer een beetje normaal gedragen. En dat betekent: elkaar met respect behandelen. Er samen iets moois van proberen te maken.”

Internationaal

De opmerkelijke advertentie van de premier en de VVD zorgde ook voor veel internationale media-aandacht. The New York Times vergeleek zijn stijl met die van een collega. „De brief lijkt een poging te zijn om de strijd met Wilders aan te gaan door een aantal van zijn populistische boodschappen over te nemen”, aldus de krant.