Rapper roept jongeren op te stemmen op 15 maart

Nog ruim anderhalve maand en dan mag elke Nederlander van boven de 18 naar het stemhokje om zijn of haar stem uit te brengen. Wie gaat Nederland de komende vier jaar leiden? Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat het volk wil, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen naar de stembussen gaan.

Dat betoogt ook rapper Massih. Net als Mark Rutte deze week in elke landelijke krant deed, schrijft ook de rapper een open brief. Zijn brief is gericht aan jongeren, jongeren tussen de 18 en 26. Van alle leeftijdsgroepen, gaan jongeren het minst vaak naar de stembus.

Middelvinger

„Stel je voor dat alle 2 miljoen jongeren in Nederland uitzoeken welke politieke partij hen het beste vertegenwoordigt en daar dan op 15 maart massaal op gaan stemmen”, schrijft hij. „Die actie zou de grootste middelvinger ooit zijn. Een middelvinger naar alle zure, oude mensen die zich druk maken om zaken waar ze geen verstand van hebben en om mensen die ze niet kennen: sukkels. Maar wel machtige sukkels. Omdat ze informeren, organiseren en handelen. En wat krijg je als sukkels dat doen? Juist, dan krijg je Mark Rutte.”



Ook trekt hij de vergelijking met Trump. Het gaat volgens Massih mis als jongeren niet gaan stemmen. „Zure, oude mensen vergeten namelijk nooit te stemmen (kijk naar Trump). Jonge, invloedrijke mensen vergeten wel te stemmen (kijk naar Trump). [...] Niet stemmen betekent opgeven.”

Vluchteling

De reden van Massih's passionele brief komt al vrij vlot aan de orde. Hij is zelf gevlucht. Zijn moeder mocht geen docent zijn omdat ze een vrouw was, zijn vader werd gezien als landverrader omdat hij in het buitenland studeerde. „Aangezien er geen democratie was lag de macht in handen van gewapende mannen, niet in handen van het volk. En wat doe je als je vreest voor je eigen leven en dat van je familie maar je niet terug kunt naar je eigen land omdat je daar al bent? Vluchten. Maar jij en ik dan? Wij zijn hier opgegroeid, in een democratie. Waar moeten wij heen vluchten als het hier al niet lukt?”



Met de brief hoopt hij jongeren aan te sporen om op 15 maart wél te gaan stemmen. „De wereld is een puinhoop. Deal with it. Maar als je het mij vraagt, is Nederland het mooiste stukje puinhoop van allemaal.”