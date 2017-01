PVV noemt beeld over blanke slavernij zeer onjuist

PVV-leider Geert Wilders zal vandaag (zaterdag) in ieder geval niet meer reageren op de uitlatingen.

Het klagende duo is echter arbeidsongeschikt verklaard door een arbo-arts. Die spreekt namelijk van ‘disproportionele druk’. Beiden zit nu vanwege veel te hoge werkdruk met een burn-out thuis op de bank. Ze eisen van de partij nu een schadevergoeding wegens jarenlang onbetaald overwerk. Het gaat om bedragen van 328.000 en 221.000 euro.

Tweede Kamerlid Harm Beertema heeft zaterdag namens de PVV gereageerd op het bericht in het Algemeen Dagblad, waarin twee ex-medewerkers hard uithalen naar de partij. Ze geven aan naar de rechter te stappen vanwege de ‘blanke slavernij’ binnen de partij.

