Politie tikt media op vingers wegens filmpje

Een filmpje waarop een 25-jarige man uit Tilburg onder hevig verzet wordt aangehouden nadat hij een broodje at in de bus, zorgde woensdag voor veel ophef. Op de beelden is te zien hoe de jongeman onder dwang door agenten uit de bus wordt gehaald en vast wordt gehouden. De politie is echter alles behalve blij met de manier waarop het filmpje is overgenomen door de media.

'Klakkeloos overgenomen'

De politie liet donderdag in een persbericht weten ontevreden te zijn met de rapportage omtrent het filmpje. „Verschillende (gerenommeerde) media hebben het filmpje klakkeloos overgenomen met het suggestieve verhaal er bij. Er is door nagenoeg geen enkele media om een wederhoor gevraagd", aldus de politie. De politie meent dat media te snel het nieuws willen brengen. „Er wordt geen geduld betracht totdat het hele verhaal duidelijk is en we, als politie, een reactie kunnen geven. Zoals we zoveel zien de laatste tijd, het gaat niet om de juistheid van het verhaal maar om de eerste te zijn die het verhaal brengt."

Wat is er gebeurd?

De politie stelt dat maar van een gedeelte van het incident een opname is gemaakt en de aanleiding voor het optreden van de politie niet duidelijk wordt. Volgens de politie werden zij ingeschakeld nadat een buschauffeur aangaf dat er problemen waren in de bus. Twee mannen waren, tegen de regels in, aan het eten in de bus. De buschauffeur vroeg de mannen niet te eten, maar de 25-jarige man vond dat hij daar niets mee te maken had. Aan het verzoek om dan maar uit te stappen, werd eveneens geen gehoor gegeven.

Toen de agenten ter plaatse waren, werd er opnieuw gevraag om uit te stappen. De reactie van de man was: „Wie denk je dat je bent, ik ga niet de bus verlaten.” Ook het tweede verzoek legde de man naast zich neer. „Ik ga er niet uit, denken jullie omdat je dat pakje aan hebt dat ik daarnaar luister?” De man werd daarom met dwang uit de bus gehaald, maar door zijn hevige verzet drukte een van de agenten de 'noodknop' in om versterking te krijgen. Tientallen agenten schermde daarna de omgeving af om de verdachte onder controle te krijgen, te boeien en naar het bureau te brengen. De man is na verhoor in de loop van de avond weer vrijgelaten.