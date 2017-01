Politie boos vanwege uitspraak Van der Steur

Politieagenten zijn woedend op minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Die twitterde op nieuwjaarsdag dat het onnacceptabel is dat er ook deze jaarwisseling weer gevallen waren van geweld tegen hulpverleners. „Handen af”, zo zegt hij. Zijn opmerking schiet bij sommige agenten in het verkeerde keelgat: zij pleiten al maandenlang voor meer hulp en extra middelen om het toegenomen geweld tegen hulpverleners aan te pakken. Tevergeefs tot nu toe, vinden zij.

Boze reactie teamchefs Segbroek

Teamchefs Van der Ende en Ankersmit uit het Haagse Segbroek waren absoluut niet blij met deze tweet van de minster van Veiligheid en Justitie: „Soms past het u meer om te zwijgen. Dat is nu. De middelen om het werk te doen, zijn ondermaats en er is geen politieke steun.”

De tweet is inmiddels offline gehaald door de politieleiding, maar is niet het enige tegengeluid dat te horen is.

Verontwaardiging onder agenten

Erwin, wijkagent Den Haag:

Vincent, verkeerspolitie Rotterdam:

Pieter, wijkagent Gorinchem:

Hulp verwachten

De wijkagenten in Aalburg wist het treffend te verwoorden: „Ook in onze wijk een aantal personen die hulpverleners lastigvielen. Die hulpverleners zijn vaak ook inwoners, hetzelfde geldt voor de overlastgevers. Diezelfde overlastgevers verwachten ‘morgen’ wel 100 procent inzet van die hulpverleners als ze zelf problemen hebben.”

Politiebond pleit voor actie

Ook van hogerhand komen er reacties op de uitspraak van de minister. Geert Priem, voorzitter van de Algemene Nederlandse Politievereniging, reageert: „Maar wat voor actie gaat u nu ondernemen? Het is tijd voor actie ter bescherming van de hulpverleners. Het is onvoorstelbaar dat dit überhaupt gebeurt. Onvoorstelbaar dat de politiek het steeds weer laat gebeuren. Het OM en de rechtspraak zijn nu ook aan zet!”

Oplossingen

Oplossingen zijn er nog niet direct. Dit zijn de drie populairste oplossingen die tot nu toe voorbij zijn gekomen.

Stoppen met vuurwerk

Korpschef Erik Akkerboom noemde deze optie als een van de velen.

Artsen en hulpverleners pleiten al jarenlang voor een vuurwerkverbod, ook om letsel en schade te voorkomen tijdens en na de jaarwisseling. Er is al jarenlang een verbod op zwaar vuurwerk, maar in het buitenland kun je dit zwaardere spul nog wel gewoon kopen en meenemen naar Nederland. De vraag is ook of een vuurwerkverbod gaat helpen om overlast en geweld tegen te gaan. Bovendien: ook buurman Piet die jaarlijks zijn duizendknaller af laat gaan op ruime en vooral veilige afstand is daar de dupe van.

Raadslid Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam is in ieder geval een groot voorstander en aanjager van een vuurwerkverbod.

Zwaarder straffen

Geweld tegen politiemensen en hulpverleners wordt niet getolereerd in Nederland. Daders worden daarom niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor schade die zij veroorzaken. Bovendien is de straf bij geweld tegen hulpverleners altijd hoger. Veel agenten en betrokkenen pleiten voor nog strengere straffen.

Extra handhaven en controleren

De vaakst genoemde oplossing is om extra te handhaven en te controleren vooraf, tijdens en na de jaarwisseling. Elk jaar weer rukt de politie in de meeste gemeentes op volle sterkte uit, maar de heren en dames in het blauw moeten het sinds reorganisaties en bezuinigingen met steeds minder mankracht en ondersteuning doen. Meer middelen zijn daarom nodig, vinden zij, middelen die vanuit de politiek moeten komen.

Jaarwisseling 2016-2017

Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners is afgelopen jaar toegenomen. Het aandeel fysiek geweld nam wel af, maar het verbaal geweld tegen agenten en ambulancebroeders nam toe. In 2016 is er 79 keer melding gemaakt van geweld tegen agenten. Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef: „Het is onaanvaardbaar dat hulpverleners ieder jaar weer worden belemmerd bij het uitvoeren van hun werk. Deze mensen zijn er voor ieders veiligheid. Die hoor je met rust te laten. Ik vind het te bizar voor woorden dat je er blijkbaar genoegen in schept om brandweerlieden of andere hulpverleners te beletten andere mensen te helpen.” De jaarwisseling van 2016-2017 kende minder incidenten dan het jaar 2015-2016. Vorig jaar werden 7558 incidenten geregistreerd, afgelopen oud en nieuw was dat 7114. Er waren minder ernstige incidenten, maar wel meer lichte incidenten.



Agent ernstig gewond

Een politiemedewerker raakte zwaargewond bij een aanrijding in Den Haag. Deze agent ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Collega’s en ambulancepersoneel verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. Zij werden niet lastiggevallen, maar agenten die de toegestroomde omstanders op afstand wilden houden, zijn wel bekogeld met stenen en vuurwerk. Er zijn vele tientallen reacties binnengekomen om de agent – Mario – steun te betuigen.

Overigens zijn de reacties niet alleen positief: de politie meldt maandag dat er onderzoek wordt gedaan naar bedreigingen en beledigingen die zijn gedaan via internet na het incident. Het gaat om opmerkingen als ‘lekker voor hem’ en ‘op naar de volgende’.



Hulp bij brand blussen

In Elim (Drenthe, red.) werd het de brandweer zo lastig gemaakt – een groep van zeventig jongeren bekogelde de brandweerlui en agenten met vuurwerk – dat de ME zelfs te hulp is geroepen om ruimte te creëren zodat het vuur geblust kon worden. Daarbij zijn een 20-jarige man en een 16-jarige knul uit Elim aangehouden.



Vier agenten gewond

Vier agenten raakten gewond in Den Haag toen ze een 16-jarige prullenbakvernieler wilden aanhouden. Omstanders bemoeiden zich ermee, waardoor er een vechtpartij ontstond en onder meer een van de agenten met een hoofdwond naar het ziekenhuis moest. Of er nog meer mensen aangehouden worden naast de tiener, is nog niet duidelijk.



Glas gegooid naar agenten

Toen agenten tussenbeide wilden komen bij een ruzie in het centrum van Goes, werden ze met glas bekogeld. De gooier is opgepakt, de agenten konden de fles net op tijd ontwijken.



Bekogeld met vuurwerk

Twee tieners uit Zaandam en Wormerveer bekogelden tijdens de jaarwisseling een aantal agenten. Een deel van het – zware en vermoedelijk illegale – vuurwerk ontplofte onder een dienstauto.



