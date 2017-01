Politie haalt blaffende hond uit huis

Marlies de Lange uit Zwolle schrok zich rot toen ze na een gezellig avondje bij een vriendin thuiskwam. Haar hond was namelijk nergens te bekennen. Ze vond al snel een briefje van de politie op tafel. Ze hadden haar hond meegenomen vanwege overlast.

De Lange was de hele avond bij een vriendin om de hoek geweest toen ze samen met haar om half vier ’s nachts thuiskwam. Ze waren van plan om nog een rondje te gaan lopen met de hond, maar die was weg. „We riepen haar, maar hoorden niks. Toen zagen we het briefje liggen’’, aldus de 52-jarige vrouw tegenover het AD.



Ze vond een briefje op tafel, van de politie. „Politie Zwolle. In verband met overlast hebben wij de hond uit huis gehaald. Graag bellen.’’ Marlies schrok zich rot. „Die hond is mijn kind hè, je pakt mijn kind af.’’ De hond, een Boomer van anderhalf met de naam Pipi, moet volgens haar ergens van zijn geschrokken. „Ze is sinds de knallen met oud en nieuw wel angstig geworden, maar we hebben nooit eerder incidenten gehad. Ze móet ergens van geschrokken zijn dat ze zo geblaft heeft.’’

Zorgen

De melding van de blaffende hond kwam om half drie ’s nachts binnen. Agenten besloten de deur open te breken vanwege zorgen over de veiligheid van het baasje. „Er kan van alles aan de hand zijn als een hond zo lang blaft, dus dat is voor ons een geldige reden om binnen te gaan’’, zegt een woordvoerder daarover. „Om de overlast te stoppen is besloten om de hond naar het asiel te brengen.’’

Pipi heeft de nacht doorgebracht in een dierenasiel, maar is inmiddels weer veilig thuis.