Plasterk over verkiezingshacks: ‘Niet naïef zijn’

Hacken was een groot thema rondom de Amerikaanse verkiezingen van afgelopen november. Eerst werden de onderlinge mailconversaties binnen de democratische partij blootgelegd, de CIA wees hierbij Rusland aan als schuldige. Na de verkiezingen ging het al snel over het verspreide nepnieuws en ook gingen geruchten rond dat de verschillende stemcomputers waren gehackt door Rusland.

Niet gek dus, dat met nog twee maanden te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen zich wat politici beginnen af te vragen hoe het zit. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken beloofde maandag dan ook dat er streng gekeken wordt naar mogelijke kwetsbaarheden.

Als punten noemt hij: de organisatie van de verkiezing zelf, het stemproces en het proces om de uitslag te bepalen van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De fysieke en digitale beveiliging van personen. En opinievorming en informatieverstrekking.

Zeer alert zijn

„In aanloop naar de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer moeten we daarom uiteraard zeer alert zijn en niet naïef denken dat in Nederland niets mogelijk is”, zo schrijft Plasterk in een antwoord op de Kamervragen van D66’er Kees Verhoeven. „Het vertrouwen in de integriteit van het verkiezingsproces is in Nederland groot waardoor ook de betrouwbaarheid van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer niet ter discussie wordt gesteld. Dat is een groot goed dat beschermd moet worden.”

Op de vraag of er momenteel sprake is van gehackte politici wil hij geen antwoord geven. Wel geeft de PvdA’er aan dat er rekening wordt gehouden met buitenlandse overheden (of diensten die daaronder vallen) die de verkiezingen willen beïnvloed. „Het kabinet kan niet uitsluiten dat statelijke actoren baat kunnen hebben bij beïnvloeding van de politieke besluitvorming en van de publieke opinie in Nederland en daartoe middelen zullen inzetten om te proberen die beïnvloeding ook te realiseren.”

Plasterk benadrukt verder ook dat de verschillende instanties zichzelf moet wapenen tegen hacks. „Men is immers primair zelf verantwoordelijk voor de eigen (informatie)beveiliging. Waar dat moet en kan wordt er vanuit de rijksoverheid ondersteuning geleverd.”

Nepnieuws

Bij de invloed van gehackte peilingen en nepnieuws is de invloed van het kabinet volgens Plasterk summier. „In Nederland voeren private bedrijven opiniepeilingen uit. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van hun infrastructuur, dus ook voor het voorkomen van hacks. De media bepalen zelf welke selectie zij uit het nieuwsaanbod maken. De media dienen daarbij zelf af te wegen of er sprake kan zijn van nepnieuws. De rol van de overheid beperkt zich, gelet op de onafhankelijkheid van de media, tot het stimuleren van awareness dat er nepnieuws kan worden verspreid. “