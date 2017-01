Pechtold (D66) belooft elke werkende 500 euro extra

Op de teller staan nog 46 dagen, 15 maart gaan Nederlandse stemgerechtigden weer naar de stembussen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar voor het zover is, voert elke partij campagne om zoveel mogelijk stemmers binnen te halen. Alexander Pechtold van D66 belooft de kiezers een bonus van 500 euro, meldt De Telegraaf.

Iedereen met een baan krijgt eenmalig 500 euro extra, op die manier wil Pechtold de economie wat aanzwengelen. Het uitkeren van de werkbonus is mogelijk door financiële meevallers van het kabinet. Volgens Pechtold is het extraatje beter dan het afschaffen van het eigen risico of het verlagen van de zorgpremies, waar andere partijen voor pleiten.

Zorgpremie niet omlaag

Voor het niet verlagen van de zorgpremies heeft Pechtold ook een argument: „Wij willen op een andere manier wat doen aan de zorg. Namelijk geld uittrekken voor extra verpleegkundigen en ervoor zorgen dat er goede thuiszorg is. Dat is veel belangrijker dan zoiets als het eigen risico.”

Daar voegt hij ook nog aan toe: „Mensen vergeten waar het geld voor die zogenaamde ’gratis zorg’ vandaan komt, maar dat betekent gewoon hogere zorgpremies of hogere belastingen.”

'Halve Rutte'

De D66-leider wil niet als 'een halve Rutte' overkomen, die bij de vorige verkiezingen iedere werkende Nederlander 1000 euro beloofde, maar die belofte niet nakwam. Pechtold zegt zich wel degelijk aan zijn woord te zullen houden.

Lees ook: OM let extra scherp op social media bij verkiezingen

Verder wil Pechtold de tweede en vierde belastingschijf verlagen. „De gezinnen die iets meer dan modaal verdienen, vormen de ruggengraat van de samenleving”, aldus de D66-voorman.

Op de vraag of hij zijn kiezers gewoon een beetje wil verwennen, antwoordde hij: „Niet zozeer verwennen, want het zijn juist de werkenden die de afgelopen jaren de zwaarste klappen van de crisis op moesten vangen. Een deel van de veelal fantasieloze maatregelen die toen nodig waren, willen we nu terugdraaien.”