Ouwehands Dierenpark krijgt pandaverblijf

Groot feest voor Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Een verblijf voor de twee reuzenpanda's die het park binnenkort krijgt is goedgekeurd door een Chinese delegatie van pandadeskundigen, liet het dierenpark woensdag weten.

Panda Wu Wen en Xing Ya kunnen nu dus echt aan hun trip naar Nederland beginnen, voor hun verblijf in Pandasia, dat speciaal voor de beestjes gebouwd werd. Er moeten nog het een en ander aangepast worden, maar dat gaat volgens het dierenpark om kleinigheidjes, zoals kortere takken om in te klimmen en extra schuilhutten in het buitenverblijf.



Het verblijf van de twee bijzondere beesten heeft bij elkaar zo'n 7 miljoen euro gekost. Het resultaat is een prachtverblijf van 9000 vierkante meter, met voor allebei een apart deel omdat mannetjes en vrouwtjes niet samengaan, afgezien van de vruchtbare periode van de vrouwtjespanda (drie dagen per jaar). Wu Wen en Xing Ya komen naar verwachting rond Pasen naar Nederland.