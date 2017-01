Ook op Schiphol protest tegen inreisverbod VS én KLM

Ruim zeventig activisten hebben zondagavond voor de ingang van Schiphol gedemonstreerd tegen het inreisverbod dat president Donald Trump heeft ingesteld voor inwoners van zeven moslimlanden.

Één aanhouding

De betogers hadden toestemming van de burgemeester van Haarlemmermeer, waar de luchthaven onder valt, om buiten te demonstreren. Toen ze de hal in gingen, werden ze door de marechaussee tegengehouden en vervolgens weer naar buiten gestuurd. Eén persoon is aangehouden door de marechaussee wegens belediging. Volgens een woordvoerder van de marechaussee is de betoging rustig verlopen.

Lees ook: Protesten bij JFK na moslimban van Trump

Vliegtuigmaatschappij KLM weigerde dit weekend wegens het inreisverbod een aantal passagiers mee te nemen die naar de Verenigde Staten wilden. Een woordvoerster van de KLM zei zondag dat het bedrijf daarmee de instructies van de Amerikaanse autoriteiten opvolgt. De betogers riepen KLM op om te stoppen Trump te dienen.

De betogers droegen borden met teksten als 'Trump psychopaat' en 'Stop Trump en Wilders'. Volgens de actievoerders zitten er over de hele wereld zo'n tweehonderd mensen vast op vliegvelden, omdat ze de VS niet in mogen.

Luchthavens in de VS

In de Verenigde Staten zijn er tal van protesten op handen tegen de maatregel van Trump. De massa mensen is daar op sommige luchthavens enorm. Onder andere op JFK in New York, Dulles in Washington, O'Hare Airport in Chicago en San Francisco Airport waren de wanklanken over het beleid van de kersvers president van de Verenigde Staten volop aanwezig in beeld en geluid.