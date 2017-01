OM wil Volkert van der G. terug in de gevangenis

Als het aan het Openbaar Minister ligt, dan verdwijnt Volkert van der G. weer achter de tralies. Volgens de officier van justitie heeft hij namelijk in de voorbije periode een belangrijke voorwaarde van zijn voorwaardelijke vrijlating geschonden. Het zou gaan om de meldplicht bij de reclassering en de daarbij horende verplichting mee te werken aan het reclasseringstoezicht.

Deze voorwaarde was bedoeld om mogelijk recidivegevaar in kaart te brengen. Echter na een uitzending in Brandpunt op 20 september 2015, waarin met een verborgen camera opgenomen gesprekken zaten, liep hij alleen nog binnen om te zeggen ‘Ik meld mij weer’, om vervolgens direct te vertrekken. Dit was niet volgens de afspraak.

Weinig meegaand

Ook zou hij zich amper meegaand hebben opgesteld. Zo gaf hij bij diverse vragen steeds dezelfde standaard antwoorden. Hij is meermaals aangesproken op het feit dat hij niet voldoende meewerkte, maar negeerde dit.

Hoewel deskundigen vooralsnog geen aanwijzingen hebben gevonden dat Van der G. een nieuw delict wil plegen, hielden ze bij de conclusie dat hij nog eens een gruweldaad kan plegen een flinke slag om de arm. Hij zou hiervoor te weinig structuur in zijn leven hebben. Hierom wil het OM hem terug de gevangenis in sturen. Dit terwijl reclassering toch lichte vooruitgang bij hem ziet.

Verdediging

Van der G's advocaat Jebbink pleitte twee uur lang tegen een nieuwe celstraf voor Van der G.. Dit zou volgens hem in strijd zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, aangezien toen hij berecht werd vrijlaten zonder voorwaarden na twee-derde van je straf te hebben uitgezeten. De straf met terugwerkende kracht verzwaren zou niet mogen.

De meldplicht zou volgens Jebbink ook in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. Bovendien staat meldplicht volgens hem niet gelijk aan spreekplicht. Er zou nooit duidelijk vastgesteld zijn wat de verplichtingen van Van der G. waren. Daarnaast zou het hem belemmeren in zijn wens om te emigreren.

De uitspraak vindt plaats op 6 februari.