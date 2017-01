Nieuwe partijen klagen over onwillige ambtenaren

Dit jaar meldden zich een recordaantal van 81 politieke partijen aan die interesse toonden om mee te doen aan de Tweede Kamer, en daarvan hebben 31 partijen hun kandidatenlijst ingeleverd.

Bij de vorige verkiezingen in 2012 deden 21 partijen mee, terwijl 48 partijen zich eerder hadden laten registreren.

Nog niet op orde

Maar nog niet alle partijen hebben alle formaliteiten op orde volgens de Kiesraad. Nieuwe partijen moeten bijvoorbeeld voldoende ondersteuningsverklaringen inleveren. De partijen die nog zaken op orde moeten stellen hebben tot vrijdag de tijd. Dan wordt ook bekend welke partijen er echt mee gaan doen. Eventueel kunnen afgewezen partijen nog in beroep gaan.

Onwillige ambtenaren

Maar meerdere nieuwe partijen klagen dat ze door onduidelijke regels en ongeïnformeerde of zelfs onwillige ambtenaren zijn gehinderd. Volgens hen is de Kieswet in veel gemeenten geschonden.

Dichte deur

Het gaat bijvoorbeeld om de Vrijzinnige Partij van onafhankelijk Kamerlid Norbert Klein. Hij vraagt opheldering aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Sommige gemeenten stopten volgens Klein te vroeg met het afgeven van de verklaringen die op het gemeentehuis moeten worden getekend. Hierdoor stonden kiezers soms voor een dichte deur.

Lokaal in de Kamer, een verbond van lokale partijen, heeft dezelfde klacht. De nieuwe partij constateerde bovendien dat gemeenten kiezers alleen op afspraak wilden helpen en dat een andere geld vroeg voor het stempelen van een verklaring. Ze dient daarom een klacht in bij de Kiesraad.

GeenPeil klaagde al eerder over ,,ambtenaren die geen idee hebben wat de bedoeling is''. Ook de Ondernemerspartij van ex-PVV'er Hero Brinkman deed haar beklag.

Afsplitsingen

De gevestigde partijen moeten het ditmaal onder meer opnemen tegen enkele afsplitsingen die zich nu zelfstandig in de strijd werpen. DENK, Voor Nederland, de Vrijzinnige Partij en Nieuwe Wegen doen allevier een poging nu op eigen kracht een zetel te verwerven. Ook nieuwkomers als Artikel 1 van Sylvana Simons, het Forum voor Democratie van Thierry Baudet en GeenPeil doen een gooi.

De Piratenpartij, MenS en Spirit en JEZUS LEEFT dongen al eerder tevergeefs mee naar een Kamerzetel. Een andere oude bekende, het Trots op Nederland waar Rita Verdonk ooit aan het roer stond, probeert het ook weer eens - zij het zonder Verdonk.

Kiesformulier

Ook als de 31 overgebleven partijen allemaal de laatste drempels weten te nemen, passen ze ruimschoots op het gewone stembiljet. Een extra breed biljet, dat tot verstopte stembussen had kunnen leiden, blijkt niet nodig.