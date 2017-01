Politie onderzoekt mogelijk schietincident Thialf

Bij ijsstadion Thialf is zaterdagavond mogelijk een schietpartij geweest. Op Twitter wordt gemeld dat er een schot is gehoord en dat een man met een bebloede arm over het parkeerterrein kwam aangerend, op zoek naar hulp. De man zou alleen aan zijn arm gewond zijn.

Bebloede man

Dat meldt freelance sportjournalist Bas Scharwachter, die op dat moment op de parkeerplaats aanwezig was en de bebloede man zag. Voor zijn eigen veiligheid is hij nadat hij erachter kwam dat er was geschoten direct naar zijn auto gelopen en heeft hij melding gemaakt bij de politie.



Hij zegt op Twitter een doffe knal gehoord te hebben voor de gewonde man zijn kant op kwam. Scharwachter laat weten dat het anders klonk dan vuurwerk. In eerste instantie is hij naar het slachtoffer toegelopen om hulp te bieden

Politie

De politie bevestigt op Twitter dat er inderdaad een melding is binnengekomen dat er een gewapende mand rondloopt bij het ijsstadion. Ter plaatse bleek er een gewonde te zijn, waardoor precies meldt de politie nog niet. Ze laten weten dat het onduidelijk is of er daadwerkelijk is geschoten.

Zakelijk conflict

Telegraaf-journalist Frank Woestenburg meldt op Twitter dat het slachtoffer Bert Jonker zou zijn. Hij is directeur van ingenieursbureau Clafis en hoofdsponsor van de schaatsploeg van onder andere Jorrit Bergsma. Het zou gaan om een zakelijk conflict. De dader zou inmiddels zijn gearresteerd.



De politie wil daar nog geen uitspraken over doen. Ze melden alleen dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is overgebracht en dat de zoekactie naar de dader in volle gang is.

EK Allround

In Thialf vindt van vrijdag tot en met zondag het EK Allround Schaatsen plaats. De zaterdag is de drukste dag voor het stadion.