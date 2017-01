Mogelijk derde persoon overleden door stroomstoring

Er is mogelijk een derde sterfgeval door de stroomstoring van afgelopen dinsdag in Amsterdam. De gemeente Amsterdam kondigde eerder al aan dat het onderzoek doet naar twee sterfgevallen die mogelijk te maken hebben met de storing, en nu is daar een derde mogelijke slachtoffer bijgekomen.

Dat meldt AT5. Het gaat om een 75-jarige vrouw die dinsdagochtend onwel werd. Ze vertelde haar echtgenoot, Frans Penning, in de nacht al dat ze zich niet zo lekker voelde. Toen hij vroeg of hij 112 moest bellen, hoefde dat nog niet. Toen ze weer wilden gaan slapen, maakte de vrouw een vreemd geluid. „Ik rende naar haar toe. Ik riep mijn zoon en belde met mijn mobiel 112.”

Acht minuten wachten

Haar man belde daarom 112, maar hij werd in de wacht gezet. Hij moest daarop acht minuten wachten tot hij een medewerker van de meldkamer aan de lijn had. „Ik kwam direct in de wacht. Ik stond daar bijna te springen, omdat ik doorhad dat het ernstig was.” De meldkamer was tijdens de stroomstoring moeilijk te bereiken omdat het noodnummer vaak werd gebeld.

Hij kreeg direct de opdracht om zijn vrouw te gaan reanimeren. De zoon van het echtpaar heeft dat gedaan. Daarop kwamen de politie, brandweer en ambulancen vrij snel. Zij hebben volgens Penning er alles aan gedaan om zijn vrouw te redden. „Daar heb ik alleen maar lof voor. Helaas is ze onderweg naar het ziekenhuis overleden”, vertelt hij tegen de Amsterdamse stadszender.

Twee andere sterfgevallen

Penning zegt niet te weten of zijn vrouw nog wel had geleefd als er geen problemen waren geweest in de meldkamer. „Het gaat mij er ook niet om een vinger naar iemand te wijzen. Ik doe mijn verhaal in de hoop dat het alarmsysteem wordt verbeterd. Zodat het in de toekomst niet meer gebeurt dat iemand met een echte noodsituatie in de wachtrij komt te staan.”

Er wordt ook al een ander sterfgeval onderzocht waarbij de meldkamer moeilijk te bereiken was. De 83-jarige vrouw waarom het gaat, is daarop ook overleden. Een andere vrouw werd dood gevonden in haar woning - zij is mogelijk gestorven nadat haar zuurstofvoorziening was uitgevallen.