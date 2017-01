Militairen dienen klacht in wegens disciriminatie

Ruperti weet dat het een lastig verhaal zal worden om hiermee verhaal te kunnen halen in de rechtbank. „Het is soms op het randje van discriminatie, maar veel vaker wordt het onderhuids gevoeld. Tegen iemand die zegt 'je doet weer emotioneel' kun je geen aangifte doen, maar een vrouw die dat verwijt krijgt voelt zich wel gedenigreerd.”

„Vaak worden dergelijke opmerkingen afgedaan met het verhaal dat ze hier maar tegen moeten kunnen. Maar deze mensen willen serieus worden genomen en kunnen werken in een veilige omgeving”, zo vertelt hij in het Algemeen Dagblad .

