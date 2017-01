Luuk is de allerleukste jeugdtrainer van Nederland

Meer dan 1500 inzendingen waren er bij de Atletiekunie voor de verkiezing van leukste jeugdtrainer van Nederland 2016. Luuk Wagenaar van de Amsterdamse atletiekvereniging Phanos is nu uitgeroepen tot winnaar. „Ik wist niet dat ik was opgegeven. Het was een grote verrassing dat ik genomineerd was, maar ik ben trots dat ik gewonnen heb”, zegt de 22-jarige student theoretische natuurkunde.

Waardering

Trots is hij als coördinator van de pupillen – kinderen van vier tot elf jaar - vooral ook op de prestatie die de gehele jeugdafdeling heeft neergezet. „Ik doe dit niet in m’n eentje, deze nominatie oversteeg mij. Dit is een enorme waardering en beloning voor de jeugdtrainers die zoveel keer per week twee uur lang op de baan staan en voor de goede resultaten die we hebben behaald met z’n allen.” En goede resultaten zijn het: van drie dagen training geven, zijn de trainers nu elke dag behalve zondag aan het werk, is Phanos gegroeid van 120 naar 400 jeugdleden, en heeft de vereniging nu inmiddels bijna twintig trainers voor de pupillen in plaats van zes.

Groei

Daar hebben Luuk en zijn medetrainers hard aan gewerkt de afgelopen tijd. Een van de maatregelen is het verbeteren van de bestuurlijke organisatie van de pupillen in de vereniging. Daarnaast is er nu naast een algemene groep leden ook een wedstrijdgroep per leeftijdscategorie en is er een jeugdcommissie die activiteiten organiseert voor de jeugd: „Zo leren de leden elkaar beter kennen en wordt de sfeer beter.” Een andere succesfactor is volgens Luuk ook dat de vereniging echt atletiektraining geeft: „Zelfs met de allerjongsten zijn we al bezig met kogelstoten en een vorm van speerwerpen.”

Winnen en verliezen

Een van de belangrijkste factoren in de vereniging blijft toch de trainers, vindt Luuk. „Je bent een soort derde factor in de opvoeding van kinderen. Die zijn een deel van hun leven thuis, een deel op school en ook bij de vereniging. Het is belangrijk om kinderen zich ook hier te laten ontwikkelen. Het is niet alleen een leuke training geven.” Het gaat dan om vaardigheden als je eigen verantwoordelijkheid nemen, doelen stellen en leren omgaan met winnen of verliezen. „Sporten is de meest confronterende manier om daarmee te leren omgaan”, zegt Luuk. „Het is fijn dat kinderen dat kunnen leren in een vertrouwde omgeving, bij hun eigen vereniging en trainer, waar ze zich op hun gemak voelen. Ik heb hele leuke jeugdtrainers gehad, zij hebben een heel grote invloed gehad op hoe ik met passie en enthousiasme les ben gaan geven.”

Uitdaging

Dat begon op 15-jarige leeftijd. „Ik was toen begonnen met atletiek bij Phanos en ben eigenlijk meteen training gaan geven. De pupillencoördinator van toen, Bas van Ormondt, kwam trainers tekort en heeft mij gevraagd.” Even getwijfeld heeft Luuk wel. „Kon ik dat wel? Hij zei: als je het beter kan dan de kinderen, dan kun je ze al wat leren. Toen heb ik ja gezegd op die uitdaging.”

Inmiddels traint hij de pupillen alweer een aantal jaren. „Ik heb nu de eerste kinderen die ik als 4-jarige pupil binnen heb zien komen, junior zien worden. En van de negentien trainers bij de pupillen, zijn er nu tien of twaalf die als pupil bij ons zijn begonnen. Die geven nu zelf training aan de kinderen!”

Toekomst

Mooier kan het bijna niet voor hem als trainer. Stilzitten of stoppen doet Luuk niet, ook al staan nieuwe trainers al te springen. „Ik heb een vrij druk leven: ik train zo’n tien tot twaalf keer per week en daarnaast doe ik een master theoretische natuurkunde. Dat is een vrij taaie opleiding, veel werk op papier en alles is nogal abstract, terwijl hardlopen lekker bezig zijn is en ik met het trainen en coördineren weer in de sociale hoek zit. Ik zou er niet gelukkig van worden als ik maar één of twee dingen alleen zou doen. Dit is een mooie extra invulling in mijn leven.” Voor nu blijft hij dus lekker doorgaan. „Het is wel mooi als we nog verder groeien”, zegt hij. „De bedoeling is om zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen.”

Eén grote droom heeft Luuk ook nog wel voor zijn pupillen: „Dat uit de groep kinderen die we nu hebben getraind, er een aantal de Olympische Spelen halen!”