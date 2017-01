Lof voor Patty na trieste ‘Vier Handen Op Eén Buik’

We kunnen best stellen dat er niet altijd lovend wordt gesproken over Patty Brard. Maar na de hartverscheurende uitzending van Vier Handen Op Eén Buik van dinsdagavond, moest zelfs de grootste vijand van de diva toegeven dat ze geweldig lief was voor de jonge wanhopige ouders.

Wie het programma zat te kijken, heeft een verbijsterende avond gehad. Michelle en haar verloofde Michael-Angelo, volwassen tieners, kregen een baby. De situatie waarin dat gebeurde, was ronduit erbarmelijk te noemen. Michael-Angelo was dakloos en Michelle woonde in een kamer van 12 vierkante meter. Financieel zat het stel in zwaar weer. Michael-Angelo werkte twee dagen in de week in een supermarkt en Michelle leefde van 50 euro per week. Het koppel was afhankelijk van de Voedselbank van de kerk waar ze lid van zijn.

Liefde

Met alle liefde die Patty in zich heeft, haalt zij nadat de baby met veel moeite ter wereld is gekomen, de jonge vader over om meer te gaan werken. Even lijkt het door de hulp en steun van Patty de goede kant op te gaan. Maar het kersverse ouderstel kan niet goed voor de kleine Mylène zorgen.

Gevoel

Als Patty aan Michelle vraagt hoe het met haar gevoel voor Mylène zit, weet de jonge moeder daar geen antwoord op te geven. Terwijl tv-kijkend Nederland gruwelt om deze liefdeloze houding, weet Patty de boel te nuanceren. „Ze heeft zelf zo weinig meegekregen in het leven, hoe kan ze dat dan doorgeven aan een baby?”

Dat Michelle inderdaad echt wel liefde voelt voor de baby, blijkt als Mylène door de Kinderbescherming uit huis wordt gehaald. Michelle breekt en stort volkomen in, in de schoot van een diepbedroefde Patty Brard.