Kerngezonde puppy op merkwaardige wijze gedumpt

Een opmerkelijke dump van een kerngezonde puppy houdt de gemoederen rondom Velsen druk bezig. Dinsdag werd daar een piepjonge puppy door iemand in een witte bestelbus aan een nietsvermoedende bestuurder gegeven die in een andere auto zat en zijn raam open had.

Lees ook: Puppy krijgt knuffelbeertje van Rotterdamse politie

Degene die zijn raam open had, was volgens de Politie IJmond net bezig met het schoonwrijven van zijn buitenspiegel. De persoon in de witte auto gaf de nietsvermoedende automobilist de pup en ging er daarna als een speer vandoor. De politie IJmond heeft het incident op Facebook gemeld, samen met een aantal foto's van de puppy. Volgens hen is de puppy nagekeken en gezond verklaard. Het beestje is inmiddels ook al geadopteerd door een nieuwe eigenaar, meldt de politie op Facebook, maar ze zijn nog steeds op zoek naar mensen die iets weten over deze merkwaardige puppydump.

Iedereen die iets weet over het beestje of de bus, kan bellen naar 0900-8844 (anoniem: 0800-7000). Het registratienummer van de zaak is 2017002278.