Julia (19) laat droom eigen HEMA-cover uitkomen

De 19-jarige Julia Koopman uit Zutphen veroverde donderdag de harten op het internet, en daarbuiten. Het lijkt de enthousiaste dame namelijk gelukt te zijn om covermodel te worden voor de HEMA, iets waar ze naar eigen zeggen al van kinds af aan over droomt.

Wie denkt: 'Ken ik die niet ergens van?' kan wel eens gelijk hebben: Julia was eind 2016 de uitverkorene die een weekje op Utrecht Centraal mocht bivakkeren in een tot appartement verbouwde winkel, voor een symbolisch bedrag van 1 euro. De eventmarketing-studente heeft echter nog meer dromen die lichtelijk opmerkelijk te noemen zijn, waarvan eentje dus een covershoot voor de HEMA is.

'Geen vooropgezet plan'

„Nee het is geen vooropgezet plan met HEMA", zegt Julia tegen Metro als we haar spreken. „Na de vlogs en media-aandacht voor mijn avontuur op Utrecht Centraal bedacht ik me hoe leuk ik het vind om een beetje van dit soort gekke dingen onder de aandacht te brengen. En die 'droom' voor de cover van een HEMA-folder had ik al heel lang, dus waarom daar niet nu mee aan de slag?"

Aan het werk dus. Met de hulp van een vriendin die de foto's schoot en een goed staaltje Photoshopwerk, fabriceerde Julia niet één, maar maar liefst drie HEMA-covers, die ze deelde met het bedrijf via Twitter.

Inmiddels heeft Koopman antwoord ontvangen van de HEMA en lijkt haar missie nog wel eens tot een briljant einde te komen: ze is uitgenodigd voor een gesprek met de mensen achter de bekende folders.

De reactie zorgt bij Koopman echter niet meteen voor gejuich. „Hij valt eigenlijk zelfs een klein beetje tegen. Ik heb hen nadien dus een privébericht gestuurd, waarbij ik eigenlijk een soort van werd doorverwezen naar de standaardprocedure. Niet persé wat ik hoopte natuurlijk..."

Vloggen

Wat nou als het niet gaat lukken? „Dan zou dat jammer zijn", aldus Julia. „Maar dan ga ik gewoon iets anders leuks doen. Zo wil ik doorgaan met vloggen op mijn eigen kanaal. Ik ben best benieuwd hoe het is om te vloggen over het dagelijks leven en zoek bijvoorbeeld nog een sport om te doen. Wellicht laat ik mijn volgers wel kiezen wat voor sport ik moet gaan uitoefenen ofzo. Als dit idee uiteindelijk niet wordt uitgevoerd door HEMA is het niet het einde van de wereld. Ik vond het in ieder geval ontzettend leuk om er op deze gekke manier mee bezig te zijn."