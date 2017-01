Hond doodgeschoten na aanvallen op voorbijgangers

Een politieagent heeft maandagavond in Leeuwarden een agressieve hond doodgeschoten nadat deze de aanval had geopend op iedereen die in zijn buurt kwam. Een voorbijganger, vrijwilliger van de dierenambulance, een fietser en een agent moesten het ontgelden.

Het dier was samen met twee andere honden uitgebroken op een bedrijfsterrein in de Friese hoofdstad. De honden vielen voorbijgangers aan. Twee van de honden konden door een toegesnelde vrijwilliger van de dierenambulance in bedwang worden gehouden. Deze aangelijnde honden werden echter het volgende doelwit van de agressieve viervoeter.

Gewond

Bij deze aanval raakte de vrijwilliger dusdanig gewond aan zijn arm dat hij met een gewone ambulance naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. De politie probeerde er met pepperspray en een waarschuwingsschot voor te zorgen dat het beest zou loslaten.

Doodgeschoten

Uiteindelijk deed de hond dat, maar hij rende daarna meteen achter een passerende fietser aan. Die wist zichzelf in veiligheid te brengen. Nog steeds was het dier niet tot bedaren te brengen en zette de aanval op een agent in. Deze zag zich genoodzaakt om te schieten.

Aansprakelijk

De dieren waren niet gechipt waardoor de eigenaar niet achterhaald kon worden. Een 44-jarige inwoner van de gemeente Dongeradeel meldde zich echter even later op de plaats van het incident. Hij wordt aansprakelijk gesteld voor de aangebrachte schade en het letsel van de vrijwilliger. Zijn andere twee honden heeft hij wel teruggekregen.