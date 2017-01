Het vriest: waar kun je schaatsen?

Voor een Elfstedentocht is het nog te vroeg, maar het heeft donderdagnacht wel flink gevroren. Zelfs zo hard dat er in sommige plekken in Nederland al geschaatst kan worden. Een overzicht van de locaties waar je deze vrijdag op natuurijs met je ijzers terechtkunt.

IJsvereniging De Hondsrug Noordlaren

In het hoge noorden in Groningen kan vrijdag geschaatst worden bij de ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren. De club had gehoopt al een eerste marathon op natuurijs te kunnen houden, maar daarvoor is het ijs nog te dun.

De Doornsche IJsclub

De ijsbaan van de Doornsche IJsclub is sinds vrijdagochtend 08.00 uur open voor publiek. De baan is waarschijnlijk open tot 16.00 uur vanmiddag en de club laat weten ook te streven naar een avondopening van 19.00 tot 22.00 uur. Dit is afhankelijk van het weer. Je vindt de ijsclub aan het IJsbaanlaantje in Doorn, vlak bij Utrecht. Parkeren kan bij de sporthal aan de Wijngaardsesteeg.

Vooruitgang Ammerstol

De ijsclub in Ammerstol opent voor de derde keer deze winter de ijsbaan. De baan is open sinds 09.00 uur vrijdagmorgen. Schaatsen kan er – als de weersomstandigheden het toelaten – tot 17.00 uur. De club ligt aan de Sportlaan in Ammerstol (Krimpenerwaard).

Sportpark Schuytgraaf

In Arnhem is donderdagavond begonnen met het aanbrengen van de eerste lagen water op de skatebaan. Met succes: op de baan is te schaatsen! De baan is open van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur, als het ijs het toelaat. Er kunnen bij deze baan geen schaatsen worden gehuurd.

IJs- en skatebaan Doetinchem

Van de baan in Doetinchem kan vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur gebruik worden gemaakt. Iedereen is welkom, zo laat de organisatie weten: van jong tot oud en van beginner tot gevorderd.

IJSCHbaan Haaksbergen

Vrijdagmorgen vroeg was het -8,2 graden in Haaksbergen: de ijsbaan daar lag er mooi bij met een ijsdikte van bijna 2,5 centimeter. Goed nieuws voor de schaatsliefhebbers dus: de baan is open vanaf 12.00 uur vrijdagmiddag.

Schaatsbaan De Lier

Ook in De Lier in het westen van het land kun je schaatsen. De ijsbaan is open sinds 09.00 uur en hoopt de baan berijdbaar te houden tot 20.00 uur.

IJspret

Hoelang de ijspret gaat duren, is onbekend. De weermannen en -vrouwen melden dat het dit weekend alweer gaat dooien.



Waar ga jij schaatsen dit weekend?