Reizigers hebben geen last van werkoverleg NS

Grote gevolgen zou het hebben, chaos op het spoor rondom Utrecht als machinisten hun trein zouden laten staan, maar dat blijkt allemaal wel mee te vallen deze woensdag met het groot werkoverleg in Utrecht. De reizigers hebben er geen last van: de ruim 160 machinisten en conducteurs die erbij zijn, hebben vrij genomen, hadden al verlof of wachten af totdat met hun dienst gaan beginnen in de avond.

Variatie

Groot discussiepunt was de variatie in het werk van de machinisten – de vrees voor het rondje om de kerk – maar dat was niet het enige, zo blijkt. De aanwezigen klagen onder meer over te weinig mogelijkheden om naar het toilet te gaan, te korte keertijden voor treinen, te weinig oog voor de veiligheid van het NS-personeel en te weinig personeel op de treinen. Ook was er onvrede over de directie: deze zou te weinig doen met de klachten vanuit het personeel.

Dit zijn de grootste aandachtspunten volgens de machinisten en conducteurs.

Plassen en eten is te weinig tijd voor

Met de nieuwe dienstregeling is geprobeerd de aansluit- en overstaptijden zo strak mogelijk en kort mogelijk te maken voor de reiziger. Dat betekent wel dat ook de machinisten en conducteurs op die treinen zelf weinig tijd hebben om even pauze te nemen, of om zelfs maar de trein klaar te maken voor de aansluitende rit. “Het zijn heel korte tijden”, zegt een van de aanwezigen dinsdag. “Als ik zeg: ik moet naar de wc, wordt gezegd: dan moet je rennen!” Dat is niet het enige gevolg van de strakke planningen. “Als ik over het station loop met een overstaptijd van vijf minuten, heb ik niet eens tijd om vragen van reizigers te beantwoorden”, zegt een andere machinist ter plaatse. “Wij zijn er toch voor de reiziger, niet voor de NS?”

Te weinig personeel op de treinen

Een andere veelgehoorde klacht gaat over het personeelstekort op de treinen. Vooral in de avonduren in de weekenden zien de machinisten en conducteurs liever twee hoofdconducteurs in plaats van slechts één op de trein, ook vanwege de veiligheid van het personeel en de reizigers. In sommige gevallen rijdt er helemaal geen hoofdconducteur mee op de trein. Een van de aanwezige conductrices: „Ik wil graag de veiligheid geborgd worden. En niet alleen in de avonduren en in de weekenden, ik merk het ook op zondagmorgen na het uitgaan zaterdagnacht: ik kan met die hele gajeszooi in de trein alleen vertrekken. Ik heb het gevoel te worden afgewimpeld."

Slecht onderhoud aan materieel

Smerige, lawaaiige cabines, slecht onderhoud, schimmel in de airco’s, hobbelbaanvakken – en de daarmee gepaard gaande gezondheidsklachten voor heupen en knieën: het personeel hoopt dat er iets aan gedaan wordt. Niet alleen vanwege de reiziger, maar ook voor henzelf.

Vuile treinen

Laat op de avond zul je het als reiziger misschien ook wel merken en naar de wc gaan kun je in sommige treinen maar beter laten, maar ook het personeel in de treinen is niet tevreden. Er wordt tijdens het werkoverleg gesproken over schoonmakers die met één emmer water de hele trein door moeten: of het daarmee schoon wordt is maar de vraag.

Leiding NS te weinig betrokken

Het gejoel, geapplaudiseer en massaal gebruik van het bekende NS-fluitje bij de start van het werkoverleg geeft het wel aan: er heerst een behoorlijke onvrede onder de aanwezige machinisten en conducteurs richting de directie die volgens hen niet snel genoeg aan de slag gaat met de aangegeven problemen en niet lijkt te luisteren naar kritiek.

Vervolgstappen

Meer dan honderdzestig machinisten en conducteurs zijn deze woensdag aanwezig, ook de directie was vertegenwoordigd. Nanouke van 't Riet, directeur service & operations verzekert de aanwezigen aan de slag te gaan met de problemen en knelpunten. Zo heeft zij onder andere verzekerd dat er na juli dit jaar er twee hoofdconducteurs in plaats van één zullen meerijden op treinen in de avonden van donderdag, vrijdag en zaterdag.