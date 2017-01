Minder eerstejaars op kamers, maar schaarste blijft

Sinds anderhalf jaar krijgen studenten geen basisbeurs meer en dat is te merken aan het aantal jongeren dat verhuist. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er voor het tweede jaar op een rij er een flinke daling is onder jongeren tussen de 17 en 22 jaar oud.

Het jaar direct na het afschaffen van de basisbeurs was er al een forse daling en in 2016 werd die doorgetrokken. Volgens het CBS is de daling onder studenten echter nog veel groter en maskeren recent ingeschreven Syriërs en andere vluchtelingen het feit dat de daling onder studenten nog veel groter is. Deze zou dit jaar niet 4, maar 7 procent zijn. Gelet op de studentensteden is de afname in getal het grootst in Utrecht met ruim zevenhonderd. Alleen in Eindhoven, Leiden en Wageningen was er een lichte stijging, maar deze compenseerde nog niet het verlies van het jaar daarvoor.

Eerstejaars

Bij DUWO studentenhuisvesting herkennen ze zich in de cijfers van het CBS. „Wij zien vooral een daling bij de eerstejaars tot twintig jaar”, zegt Frank van der Son, manager Strategie en Beleid tegen Metro. „Daarin wordt gekeken of de studie bevalt en hoe erg het eigenlijk is met die reistijd. Onder ouderejaars, masterstudenten en eerstejaars die op latere leeftijd aan hun studie beginnen blijven er evenveel uitwonend.”

Het is echter niet zo dat DUWO daardoor ineens meer moeite heeft om kamers te verhuren. „De daling bij die groep eerstejaars wordt ruimschoots gecompenseerd doordat er steeds meer buitenlandse studenten zijn die hier komen studeren. En die hebben allemaal één ding gemeen: ze hebben een woning nodig.”

De woningschaarste blijft dus en de prijzen dalen ook niet. „Sterker nog, we zien dat er steeds meer marktpartijen komen. Niet-sociale huisvesters die zo 500 tot 600 euro per maand voor een kamer vragen. Wijzelf hebben als doel om het betaalbaar te houden en we proberen niet te verhuren boven de 410 euro.”

Verder stijgingen

In alle andere leeftijdscategorieën zijn er de voorbije twee jaar juist duidelijke stijgingen geweest op het gebied van verhuizingen. De categorie 22-34 blijft een beetje achter bij de rest, maar steeg desondanks beide jaren wel met 8 procent. De sterkste toename was er in 2016 onder kinderen tot en met zestien jaar met 15,6 procent.