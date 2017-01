Nederland zit niet te wachten op nieuwe outlet

Winkelliefhebbers kennen ze wel: de factory outlets in Roermond, Lelystad of Roosendaal. Er staat een nieuwe gepland in Halfweg en Zoetermeer wil een woonboulevard ombouwen tot Holland Outlet Mall. Zitten we in Nederland eigenlijk nog wel te wachten op nog zo’n winkelverzamelplaats?

Factory Outlet Center

Een factory outlet center is een concentratie winkels waar fabrikanten en handelaren partijen merkproducten met hoge kortingen verkopen. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld oude collecties van het vorige seizoen of vorig jaar, maar ook om producten die speciaal voor de outlets worden gemaakt. De winkelcentra vind je meestal net buiten de stad. Klanten van de outletstores komen van ver: een reistijd van anderhalf tot twee uur is geen uitzondering.

Voor en tegen

Drie is genoeg

Paul te Grotenhuis, van INretail, een van de grootste brancheorganisaties in Nederland in retail non-food, is duidelijk: „Nederland is met drie factory outlets wel voorzien.” Bovendien, zegt hij: „Vernieuwend is het al lang niet meer. De eerste factory outlet is vijftien jaar geleden geopend in Lelystad. Dat was toen vernieuwend, maar nu niet meer. Je kunt dit niet meer met droge ogen innovatief noemen.” Dat is niet de enige reden dat hij niet ziet zitten dat er nog een extra factory outlet center bijkomt. Volgens hem werkt zo’n centrum kannibaliserend op de omliggende winkelgebieden en niet te vergeten de al bestaande outletcentra. „De minister pleit juist voor minder winkelmeters in Nederland, hij wil 20 procent uit de markt hebben. Dan is het heel bijzonder als je juist extra winkels bij wil bouwen. En wat ga je er dan vinden? Gewoon hetzelfde als je ook in Bataviastad en in Roermond vindt, ook dingen die je in de binnenstad kunt kopen.”

Gedoemd te mislukken

Rupert Parker Brady, marketing en retailstrateeg, is het met Te Grotenhuis eens. „Ik zou zelf zeggen: doe het niet. Je kunt wel allerlei mooie rapporten en voorspellingen maken, maar je kunt de consument niet sturen. Het is nog maar de vraag of die zich laat verleiden naar een nieuw outletcenter te gaan.” Daar komt ook nog eens bij dat de markt volgens Brady in Nederland verzadigd is. Een nieuw outletcenter onderscheidend genoeg maken om genoeg bezoek te trekken, kan nog wel eens problematisch blijken, zegt Brady: „Merken staan niet te springen, die wachten rustig de kansen af. Grote merken komen alleen maar als er gegarandeerd voor een aantal jaar een tevoren bepaald aantal bezoekers komt, zij tekenen vaak pas als het gebouwd is en dan nog met allerlei voorwaarden. Als er een nieuw outletcenter gerealiseerd is en er zitten geen goede merken, dan is het bij voorbaat gedoemd te mislukken.”

Profileren

Te Grotenhuis is dan wel geen voorstander van nog meer outletcentra, maar is geen tegenstander van innovatie en profilering: „Kijk wat je als stad nog meer te bieden hebt. Profileer je daar dan mee. Er zijn zoveel betere dingen dan een outletcenter. Hoe groen is het in je stad, wat is er aan vrijetijdsbestedingen te doen? Denk er vooral niet te makkelijk over!”

Voor Brady is het duidelijk: een factory outlet center is niet de oplossing voor noodlijdende steden en winkelgebieden: „Dat is echt wensdenken. Nederland moet accepteren dat het wel op is met de huidige outlets. Sommige steden moeten bij zichzelf te rade gaan of het überhaupt wel op te lossen valt. Als je geen goede ondernemers hebt, vergeet die ook niet, dan kun je het wel vergeten. Soms moet je accepteren dat wat niet is, het ook niet gaat worden en dat het tijd is voor een nieuw, ander plan.”

Zoetermeer wil wel

De gemeente Zoetermeer ziet het wel zitten om een Holland Outlet Mall te bouwen. Het huidige woonhart van 23.000 vierkante meter wordt getransformeerd tot een mall van 18.000 vierkante meter in de mode- en sportbranche. Als de mall succesvol blijkt, wordt deze uitgebreid tot 31.000 vierkante meter in de eindsituatie. Ruimte en behoefte is er volgens Zoetermeer genoeg: wie naar de kaart van Nederland kijkt, ziet dat in het meest drukbevolkte deel van Nederland nog een outlet ontbreekt. Daarnaast ligt de mall straks in een toeristisch sterk gebied en vlakbij Rotterdam-The Hague Airport en Schiphol, waardoor zeker ook internationale bezoekers te verwachten zijn. Voor Zoetermeer is de mall naar eigen zeggen een unieke kans om bij de top van de winkelbestemmingen te blijven horen. Er worden bijna zeven miljoen bezoekers per jaar verwacht en voor het stadshart tussen de 16,1 en 25,9 miljoen euro aan omzet.

Roermond is tegen

Een aantal ondernemers uit de Roermondse binnenstad heeft Zoetermeer in ieder geval afgeraden om door te gaan met de Holland Outlet Mall. Bekijk hieronder een video met de oproep van de ondernemers.