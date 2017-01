Deze 'verkiezingsbeloftes' zijn nu al gemaakt

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart zijn begonnen, en dus is het voor politici tijd om kiezers te paaien. Veel lijsttrekkers doen al zulke ferme uitspraken dat ze wel heel dicht in de buurt komen van verkiezingsbeloften; sommigen hebben zelfs al breekpunten afgekondigd. Metro zet de belangrijkste beloftes op een rij.

VVD: niet samen met Wilders

Premier Mark Rutte van de VVD gooide de deur afgelopen maand resuluut dicht: zijn partij gaat niet samenwerken met de PVV. „Die kans is niet 0,1 maar 0”, zei Rutte in het tv-programma Binnenhof.

De VVD-voorman had drie redenen om de PVV uit te sluiten. Hij wees op zijn eerste kabinet, waarbij Wilders gedoogsteun leverde maar het kabinet uiteindelijk liet klappen. Daarnaast haalde Rutte de sociaal-economische plannen van de PVV aan, die hij 'nog linkser dan de SP' noemde. Rutte vindt ook de uitspraken van Wilders te extreem, zoals de 'minder minder-uitspraken'.

CDA: Drugs hard aanpakken

Sybrand Buma van het CDA deed geen harde belofte, maar zijn uitspraken over de aanpak van drugscriminaliteit komen er wel heel dicht in de buurt. „Tot hier en niet verder, want het loopt de spuigaten uit”, aldus Buma tegen de Volkskrant. „Criminele bendes hebben overal hun tentakels. Niet zij moeten winnen, maar de rechtsstaat. Dat is de komende maanden de inzet.”

Het CDA wil drug hard aanpakken. Hij trekt vel van leer tegen het legaliseren van softdrugs, waardoor coffeeshops op een legale manier aan wiet zouden kunnen komen. „De criminelen gaan vrolijk door met het grootschalig fabriceren van wiet en pillen. De VVD wil 'slim reguleren', maar ik heb van Mark Rutte nog niet gehoord wat dat is. Een achterdeur kan twee kanten op: open of dicht. Ik kies voor dicht.”

Als het aan Buma ligt, wordt het aantal coffeeshops teruggedrongen en verdwijnen de verkooppunten van wiet uiteindelijk helemaal uit het straatbeeld.

D66: 500 euro voor alle werkenden

D66-lijsttrekker Alexander Pechtold kwam met een opvallend plan: hij wil 500 euro voor iedereen met een baan. Dat klinkt wel verdacht veel als de belofte van VVD-leider Mark Rutte, die vier jaar geleden alle werkenden duizend euro beloofde.

„Dat klinkt als een halve Rutte, daar heb ik geen zin in. Hij beloofde plat 1000 euro, ik kom met een verfijnder verhaal met als inzet het stimuleren van de werkgelegenheid”, stelt Pechtold zelf tegen De Telegraaf. „Onderdeel daarvan is inderdaad 500 euro werkbonus voor mensen met een baan. Maar ook willen we de tweede belastingschijf verlagen, omdat we weten dat je daarmee echt de economie aanzwengelt.”

SP: Nationaal zorgfonds is breekpunt

De SP heeft de zorg als centraal campagnepunt gekozen, en wil een nationaal zorgfonds oprichten. Dat is zelfs een breekpunt in een mogelijke kabinetsformatie, kondigde Emile Roemer eerder al aan.

Het Nationale Zorgfonds moet het huidige verzekerinsstelsel, waarin iedereen zelf een zorgverzekeraar moet zoeken, vervangen. Het eigen risico kan dan afgeschaft worden, zo is het idee. Hij wil dat betalen door te snijden in bureaucratie, consultants en managers.

ChristenUnie en CDA: Hulp bij zelfdoding is breekpunt

De ChristenUnie was de afgelopen jaren vaak betrokken bij het kabinetsbeleid: het was bijvoorbeeld betrokken bij het 'Kunduz-akkoord', en steunde daarna meerdere keren de begroting. Maar de ChristenUnie heeft nu een breekpunt voor een eventuele coalitieonderhandelingen: hulp bij zelfdoding.

Afgelopen jaar nam een meerderheid van de Tweede Kamer een voorstel aan om te onderzoeken of hulp bij zelfdoding kan worden toegestaan bij mensen die vinden dat hun leven is voltooid. Nu kan dat al als mensen ziek zijn, en er sprake is van ondragelijk lijden. Maar minister Schippers van Volksgezondheid wil bekijken of hulp bij zelfdoding ook kan worden toegestaan als iemand zelf vindt dat zijn of haar leven is voltooid, ook als er geen sprake is van ziekte.

Voor de ChristenUnie is dat onbespreekbaar. Lijsttrekker Gert-Jan Seegers stelde eerder in Nieuwsuur dat hij niet wil dat de dood een antwoord wordt op eenzamaheid. „Voor mij is het echt een onbegaanbare weg om te zeggen dat een pil het antwoord is.” Ook het CDA heeft het tot breekpunt verklaard. „Wij zeggen nu nee en we zeggen na verkiezingen ook nee.”