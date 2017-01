De Stembus 2017: Make voting great again!

Op 15 maart is het voor het eerst in vier jaar weer zover: we mogen in Nederland stemmen voor een nieuw parlement. Dit jaar zijn er 850.000 jongeren die voor het eerst mogen stemmen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor bijna tien zetels in de Tweede Kamer. Maar dan moeten ze wel stemmen.

Lees ook: Rapper roept jongeren op te stemmen op 15 maart

Recht én plicht

„Het is niet alleen je democratisch recht om te stemmen, het is ook je plicht”, vindt Rutger de Quay, één van de initiatiefnemers van De Stembus 2017. Want stemmen, dat doen Nederlandse jongeren maar weinig. Veel jongeren onder de 25 geven aan politiek maar ingewikkeld te vinden (31 procent), ze voelen zich niet begrepen door de potentiële leiders (46 procent) of ze denken dat politici niks geven om hun mening (66 procent). Ook denken veel jongeren dat ze door te stemmen eigenlijk geen invloed hebben op de politiek.



Dat terwijl een groep van 850.000 jongeren is die voor het eerst mag stemmen. In totaal zijn er 2 miljoen jongeren tot 25 die mogen stemmen. Samen met een aantal fanatieke twitteraars, onder wie Tim Hofman, Willem de Gelder, Lennart van Nieuwenhuijzen, Gosse Bouma, Lisa Konings, Sven Gerrets, Niels Kalkman en Zakaria Taouss, kwam hij tot het inmiddels razend populaire initiatief De Stembus 2017. Ze twitterden er op een rustige maandagavond over en een idee was geboren.

„Voor we het wisten hadden we ineens een platform”, vertelt De Quay. „Je kunt wel kritiek leveren, maar je kunt ook zelf die verandering brengen door te stemmen.” Dat weet lang niet elke jongere. „We moesten ineens van onze luie kont af, je moet hier iets mee.”

Ideeën

Dus neemt De Quay twee dagen vrij om mails te beantwoorden. „Er stromen talloze mails en ideeën binnen van mensen die ons willen helpen. Van mensen die een logo of website willen realiseren tot vrijwilligers die willen flyeren voor De Stembus 2017. Maar dan moet er wel wat zijn om te flyeren. Daar moeten we dus weer een manier voor bedenken.” Ook wordt er hard gezocht naar iemand die in de sneltrein kan stappen om dat te realiseren, zomaar even alles in hun eigen levens stilzetten lukt niet. „Het begon als een melig initiatief, dat is volledig uit de hand gelopen!”

Campagne

De Stembus 2017 wil zowel online als offline campagne gaan voeren. Niet voor een politieke partij, maar voor jongeren om te stemmen. „Daar moet content voor komen. Er wordt als het goed is nu al gewerkt aan filmpjes.” Ook offline is er al veel interesse. „Hogescholen, studieverenigingen en gemeentes hebben ons al benaderd of we wat willen komen doen. Of we bijvoorbeeld langs willen komen op debatavonden. We zijn bezig met die contacten en kijken hoe we dat gaan doen. We moeten wel ergens mensen vandaan halen.”



Ook breken de initiatiefnemers het hoofd over nog een ander belangrijk ding: geld. Een aantal kosten zullen toch gedekt moeten worden en de wil om te doneren is er onder de volgers wel. „Maar een stichting oprichten kost al twee weken, en zoveel tijd hebben we niet. Dus we zijn nu op zoek naar een maas in de wet of een andere oplossing. Als iemand dat of iets anders weet, kom maar op!”