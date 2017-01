Daling vuurwerkslachtoffers stagneert

Hoewel de afgelopen twee jaar het aantal vuurwerkslachtoffers steeds verder afnam, is die daling nu gestagneerd. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van kenniscentrum VeiligheidNL en de NOS onder de ziekenhuizen in Nederland.

Er werden deze jaarwisseling in totaal 473 mensen met vuurwerkletsel behandeld. Dat is wel ietsje minder dan vorige jaarwisseling: toen werden er 480 mensen geholpen. Toch staat die daling niet in verhouding tot de jaren ervoor. Zowel in 2015 als in 2016 daalde het aantal slachtoffers van vuurwerk namelijk met 14 procent. Dit kwam mede doordat er pas vanaf oudejaarsavond vuurwerk afgestoken mocht worden.

Het aantal slachtoffers dat verwondingen opliep door toedoen van anderen, nam juist toe. Bijna twee derde van alle vuurwerkslachtoffers stak het vuurwerk niet zelf af, maar was toeschouwer. Vorig jaar was dat nog iets minder dan de helft.

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) vindt het teleurstellend dat dit jaar rond de jaarwisseling ongeveer evenveel vuurwerkslachtoffers behandeld moesten worden als een jaar eerder. „Er werd gerekend op een verdere afname van het aantal vuurwerkslachtoffers. Voorafgaand aan oud en nieuw is immers veel aandacht besteed aan de gevaren van vuurwerk. Bovendien was het weer tijdens de jaarwisseling relatief vochtig, waardoor een verdere daling verwacht mocht worden.”