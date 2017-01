Dakloze overlijdt na arrestatie, agent verdacht

Voor de tweede keer in korte tijd is er in Amersfoort een net door de politie aangehouden man overleden, zo meldt RTV Utrecht. In beide gevallen wordt het overlijden gelinkt aan de hardhandige aanpak van de agenten tegen de arrestant.

Het meest recente geval betreft een 68-jarige dakloze. Hij verstoorde afgelopen dinsdag de openbare orde op het Smallepad door daar dronken rond te hangen. Omdat hij niet meewerkte tijdens zijn arrestatie, werd er een duw uitgedeeld. De man viel hierdoor en raakte gewond aan zijn hoofd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vervolgens de dag erop overleed.

Dood door schuld

Er liep al een onderzoek naar de agent dat was ingesteld door de Rijksrecherche, maar door het overlijden van de dakloze, is hij nu zelfs een verdachte. In de verdenking wordt er nu gesproken van dood door schuld.

Via Facebook laat de politie van Amersfoort weten haar condoleances te hebben overgebracht aan de familie. ,,Het bericht van zijn overlijden is ook hard aangekomen bij de betrokken collega's en het basisteam Amersfoort. De direct betrokken agenten geven de volle medewerking aan het onderzoek van de Rijksrecherche dat op verzoek van het Openbaar Ministerie wordt uitgevoerd en zij worden waar mogelijk gesteund door de collega's.”

Bertus de Man

Anderhalve week geleden ging het ook al mis bij de arrestatie van de dertigjarige Bertus de Man. Zijn familie denkt dat de dood ook te maken heeft met het hardhandig ingrijpen van agenten, maar een forentisch patholoog van het Open Ministerie zegt dat een cocaïnevergiftiging de oorzaak hiervan is. De familie heeft een contra-expertise aangevraagd.