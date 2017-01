Consumentenbond: whitening tandpasta is dure onzin

Hoewel alle tandpasta’s tanden reinigen, doen de onderzochte producten niet wat ze beloven: wit maken. De Consumentenbond noemt het dan ook ’weggegooid geld’. „Ronkende teksten op de verpakking als ‘direct wittere tanden’ en ‘1 tint witter in 1 week’ zijn ronduit misleidend en consumenten doen er goed aan hun geld niet aan deze dure tandpasta’s uit te geven.” De duurste tandpasta uit de test van 4 euro krijgt slechts een 4,3 als cijfer.

Whitening tandpasta’s maken tanden niet of nauwelijks witter dan gewone tandpasta, maar zijn soms wel tot acht keer duurder. Dit keer kan de consumentenorganisatie ook geen Beste uit de Test of Beste Koop aanwijzen, omdat de producten niet doen wat zij beloven. „Alle onderzochte tandpasta’s krijgen voor wit maken een dikke onvoldoende”, zegt de Consumentenbond.

