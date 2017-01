CBS: grootste loonstijging afgelopen jaar sinds 2009

De lonen zijn afgelopen jaar sterker gestegen dan de inflatie, oftewel de stijging van het algemeen prijspeil. In 2016 zijn de cao-lonen met 1,9 procent gestegen, de grootste toename sinds 2009, terwijl de inflatie afgelopen jaar is uitgekomen op 0,3 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is goed voor de ontwikkeling van de koopkracht.

De inflatie van afgelopen jaar was de laagste prijsstijging na 1987. Dat betekent dat veel producten, goederen en diensten voor consumenten niet of nauwelijks in prijs zijn gestegen. In 2015 was de prijsstijging ook al lager dan de loonstijging. Tussen 2010 en 2015 stegen de lonen met niet meer dan 0,9 tot 1,4 procent.

Elektriciteit goedkopen, kleding duurder

Volgens het CBS heeft de lage inflatie te maken met de prijsdaling van elektriciteit. Zowel de heffingen als de leveringstarieven gingen omlaag. Daarnaast viel de huurstijging lager uit dan in 2015 en waren vliegtickets en vakanties naar het buitenland goedkoper. Ook betaalden consumenten minder voor diensten van banken.

Wel werd kleding het afgelopen jaar duurder en was de prijsdaling van benzine minder groot dan in 2015.

Grootste loonstijging in het onderwijs

De lonen stegen in 2016 het hardst bij de overheid. Bij de cao-sector overheid namen de lonen in 2016 met 3,4 procent toe. Bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector was dat achtereenvolgens 1,7 en 1,4 procent.



Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen het meest in het onderwijs (3,9 procent). Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de vier grote onderwijscao’s. In de financiële dienstverlening namen de lonen met 0,9 procent het minst toe.