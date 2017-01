Café weigert man met kanker vanwege zijn muts

Om een gezellige avond af te sluiten, wilde Siebe Wittebrood (28) zaterdagavond samen met zijn broers nog een potje poolen in een café in Heerhugowaard. De man, die een zeldzame vorm van uitgezaaide kanker heeft en uitbehandeld is, werd echter geweigerd bij de ingang vanwege zijn muts.

De 28-jarige draagt sinds hij door de meerdere chemokuren kaal is geworden een muts. Dat vormde eerder nooit een probleem. Tot de Heerhugowaarder zaterdag bij café Jack Spot naar binnen wilde.

Strikt beleid

„Mijn broers waren al binnen toen ik werd tegengehouden door de beveiliger. Ik mocht pas doorlopen als ik mijn muts zou afzetten”, vertelt Siebe aan NH. „Ik probeerde nog uit te leggen waarom ik die muts droeg, maar hij gaf aan dat hij daar geen boodschap aan had en dat het café een strikt mutsen- en pettenbeleid heeft.”

Siebe had al snel door dat het geen zin om in discussie te gaan met de beveiliger. Ook zijn broer lukte het niet om de man op andere gedachten te brengen. Toen hij telefonisch contact zocht met het café kreeg hij te horen dat de beveiliger juist had gehandeld, vanwege het beleid. „Ik had een briefje van de dokter bij me moeten hebben, zei hij”, aldus Siebe.

Principekwestie

De eigenaar van het café, Dennis Luchies, betreurt het voorval. „Ik heb hem nooit aan de telefoon gehad, ik weet niet wie hij heeft gesproken”, zegt hij tegen NH. „Wij hebben inderdaad een strikt beleid wat petten en mutsen betreft, omdat het de sfeer in het café zeer ten goede komt. Maar als ik deze jongen zelf had gesproken, had ik hem de toegang zeker niet geweigerd.”

Na het telefoontje, besloot Siebe uiteindelijk naar huis te gaan. „Natuurlijk had ik mijn muts af kunnen zetten, maar het ging me om het principe. Ik heb die muts niet voor m'n lol op”, vertelt hij. „Ik wil gewoon een leuke avond met mijn broers zonder dat mensen steeds komen vragen wat er met me aan de hand is.”

Welgemeende excuses

Via Facebook bood het café zondagmiddag openlijk zijn excuses aan aan Siebe. „Helaas heeft de beveiliger geen contact opgenomen met de manager, anders hadden we dit direct opgelost. Onze welgemeende excuses”, is te lezen. Siebe en zijn broers zijn van harte welkom om alsnog een leuk avondje door te brengen in Jack Spot. „Natuurlijk mét pet, muts of hoed.”